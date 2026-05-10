Около 2250 гектаров украинской земли выгорело из-за пожаров в экосистемах

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины официально подтвердила, что на 10 мая почти 2250 гектаров украинской земли выгорело в результате пожаров в экосистемах. По словам спасателей, к таким ужасным последствиям привел уже 1821 год пожар, уничтожающий нашу природу.
Главные тезисы
- Больше всего ущерба для природы зафиксировано в Житомирской области.
- Не забывайте: за сжигание сухостоя предусмотрен штраф.
Пожары в экосистемах Украины — какие последствия
Также в ГСЧС уже раскрыли масштабы возгораний по областям:
Житомирская — 842.3 га;
Черниговская — 503.65 га;
Киевская — 201.47 га;
Ровенская — 182.73 га;
Закарпатская — 114.04 га;
Днепропетровская — 80.13 га;
Волынская — 61.27 га;
Харьковская — 60.26 га;
Винницкая — 41.69 га;
Львовская — 40.08 га;
Полтавская — 23.75 га;
Черкасская — 17.64 га;
Ивано-Франковская — 13.42 га;
Одесская — 13.23 га и другие регионы страны.