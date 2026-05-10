Около 2250 гектаров украинской земли выгорело из-за пожаров в экосистемах
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины официально подтвердила, что на 10 мая почти 2250 гектаров украинской земли выгорело в результате пожаров в экосистемах. По словам спасателей, к таким ужасным последствиям привел уже 1821 год пожар, уничтожающий нашу природу.

Главные тезисы

  • Больше всего ущерба для природы зафиксировано в Житомирской области.
  • Не забывайте: за сжигание сухостоя предусмотрен штраф.

Пожары в экосистемах Украины — какие последствия

Пока страна борется за каждый метр, огонь уничтожает наш тыл из-за жары, обстрелов и человеческой халатности, — отмечают спасатели из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Также в ГСЧС уже раскрыли масштабы возгораний по областям:

  • Житомирская — 842.3 га;

  • Черниговская — 503.65 га;

  • Киевская — 201.47 га;

  • Ровенская — 182.73 га;

  • Закарпатская — 114.04 га;

  • Днепропетровская — 80.13 га;

  • Волынская — 61.27 га;

  • Харьковская — 60.26 га;

  • Винницкая — 41.69 га;

  • Львовская — 40.08 га;

  • Полтавская — 23.75 га;

  • Черкасская — 17.64 га;

  • Ивано-Франковская — 13.42 га;

  • Одесская — 13.23 га и другие регионы страны.

Напоминаем: сжигание сухостоя и мусора — это не уборка, а уничтожение природы и угроза жизни. Каждая искра может закончится катастрофой. НЕ сжигайте траву! Берегите Украину от огня! — еще раз призвали спасатели.

