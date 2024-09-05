Німецький концерн BMW AG та японська компанія Toyota планують спільне виробництво силових установок на водні для використання у автівках власних марок.

Що відомо про плани BMW і Toyota почати випуск автомобілів із двигунами на водні

Зазначається, що BMW хоче розробити нове покоління силових установок на паливних елементах у співпраці з Toyota.

Повноцінне виробництво таких установок має розпочатись вже у 2028 році. У цьому ж році BMW планує випустити одну з моделей своїх авто із водневим двигуном.

У матеріалі видання зазначається, що незважаючи на те, що у BMW роками намагаються вдосконалити і запровадити виробництво силових установок на паливних елементах, досі у компанії існують труднощі через високий рівень витрат та брак необхідної інфраструктури для заправки воднем.

Наразі на ринку серед автівок із водневим двигуном представлені лише Toyota Mirai та Hyundai Nexo.

Журналісти видання зазначають, що світові продажи автівок із водневим двигуном минулого року впали до 9 тис одиниць.

BMW iX5 із водневим двигуном

Які переваги надають автомобілі із водневими двигунами

Прихильники двигунів на водні зазначають, що у якості палива він забезпечує можливість здійснення поїздок на далекі відстані і може бути дуже ефективним у країнах, де не має розвиненої інфраструктури для зарядки електромобілів.

Автомобілі на паливних елементах спалюють водень для виробництва електроенергії та виділяють лише воду.

BMW і Toyota очікують, що спільна розробка та закупівля запчастин допоможуть знизити витрати та зробити технологію більш конкурентоспроможною.

Наразі у BMW проводять випробування невеликої кількості автівок із водневими двигунами. Зокрема, це позашляховики iX5.

Гендиректор компанії Олівер Ціпсе раніше зазначав, що водневі двигуни можуть стати варіантом для лінійки електромобілів BMW "Neue Klasse", запуск якої заплановано на наступний рік.