Немецкий концерн BMW AG и японская компания Toyota планируют совместное производство силовых установок на водороде для использования в автомобилях собственных марок.

Что известно о планах BMW и Toyota начать выпуск автомобилей с двигателями на водороде

BMW хочет разработать новое поколение силовых установок на топливных элементах в сотрудничестве с Toyota.

Полноценное производство таких установок должно начаться уже в 2028 году. В этом же году BMW планирует выпустить одну из моделей своих авто с водородным двигателем.

В материале издания отмечается, что, несмотря на то, что в BMW годами пытаются усовершенствовать и ввести производство силовых установок на топливных элементах, до сих пор у компании существуют трудности из-за высокого уровня затрат и нехватки необходимой инфраструктуры для заправки водородом.

В настоящее время на рынке среди автомобилей с водородным двигателем представлены только Toyota Mirai и Hyundai Nexo.

Журналисты издания отмечают, что мировые продажи автомобилей с водородным двигателем в прошлом году упали до 9 тыс. единиц.

BMW iX5 с водородным двигателем

Какие преимущества предоставляют автомобили с водородными двигателями

Поклонники двигателей на водороде отмечают, что в качестве топлива он обеспечивает возможность совершения поездок на дальние расстояния и может быть очень эффективным в странах, где нет развитой инфраструктуры для зарядки электромобилей.

Автомобили на топливных элементах сжигают водород для производства электроэнергии и выделяют только воду.

BMW и Toyota ожидают, что совместная разработка и закупка запчастей помогут снизить затраты и сделать технологию более конкурентоспособной.

В настоящее время в BMW проводят испытания небольшого количества автомобилей с водородными двигателями. В частности, это внедорожники iX5.

Гендиректор компании Оливер Ципс ранее отмечал, что водородные двигатели могут стать вариантом для линейки электромобилей BMW "Neue Klasse", запуск которой запланирован на следующий год.