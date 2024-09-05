BMW и Toyota планируют начать выпуск автомобилей с водородными двигателями
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

BMW и Toyota планируют начать выпуск автомобилей с водородными двигателями

BMW iX5 с водородным двигателем
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Источник:  Bloomberg

Немецкий концерн BMW AG и японская компания Toyota планируют совместное производство силовых установок на водороде для использования в автомобилях собственных марок.

Главные тезисы

  • Совместное производство силовых установок на водороде BMW и Toyota планируют начать уже в 2028 году.
  • Автомобили с водородными двигателями могут быть эффективными в странах с недостаточно развитой инфраструктурой для зарядки электромобилей.
  • BMW и Toyota ожидают, что совместная разработка и закупка запчастей помогут снизить затраты на производство автомобилей с водородными двигателями.
  • Автомобили на топливных элементах BMW и Toyota выделяют только воду в процессе эксплуатации, что делает их экологически чистыми транспортными средствами.
  • Водородные двигатели могут стать вариантом для линейки электромобилей BMW “Neue Klasse”, планы по запуску которой запланированы на следующий год.

Что известно о планах BMW и Toyota начать выпуск автомобилей с двигателями на водороде

BMW хочет разработать новое поколение силовых установок на топливных элементах в сотрудничестве с Toyota.

Полноценное производство таких установок должно начаться уже в 2028 году. В этом же году BMW планирует выпустить одну из моделей своих авто с водородным двигателем.

В материале издания отмечается, что, несмотря на то, что в BMW годами пытаются усовершенствовать и ввести производство силовых установок на топливных элементах, до сих пор у компании существуют трудности из-за высокого уровня затрат и нехватки необходимой инфраструктуры для заправки водородом.

В настоящее время на рынке среди автомобилей с водородным двигателем представлены только Toyota Mirai и Hyundai Nexo.

Журналисты издания отмечают, что мировые продажи автомобилей с водородным двигателем в прошлом году упали до 9 тыс. единиц.

BMW и Toyota планируют выпуск автомобилей с водородным двигателем
BMW iX5 с водородным двигателем

Какие преимущества предоставляют автомобили с водородными двигателями

Поклонники двигателей на водороде отмечают, что в качестве топлива он обеспечивает возможность совершения поездок на дальние расстояния и может быть очень эффективным в странах, где нет развитой инфраструктуры для зарядки электромобилей.

Автомобили на топливных элементах сжигают водород для производства электроэнергии и выделяют только воду.

BMW и Toyota ожидают, что совместная разработка и закупка запчастей помогут снизить затраты и сделать технологию более конкурентоспособной.

В настоящее время в BMW проводят испытания небольшого количества автомобилей с водородными двигателями. В частности, это внедорожники iX5.

Гендиректор компании Оливер Ципс ранее отмечал, что водородные двигатели могут стать вариантом для линейки электромобилей BMW "Neue Klasse", запуск которой запланирован на следующий год.

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