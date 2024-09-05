Немецкий концерн BMW AG и японская компания Toyota планируют совместное производство силовых установок на водороде для использования в автомобилях собственных марок.
Главные тезисы
- Совместное производство силовых установок на водороде BMW и Toyota планируют начать уже в 2028 году.
- Автомобили с водородными двигателями могут быть эффективными в странах с недостаточно развитой инфраструктурой для зарядки электромобилей.
- BMW и Toyota ожидают, что совместная разработка и закупка запчастей помогут снизить затраты на производство автомобилей с водородными двигателями.
- Автомобили на топливных элементах BMW и Toyota выделяют только воду в процессе эксплуатации, что делает их экологически чистыми транспортными средствами.
- Водородные двигатели могут стать вариантом для линейки электромобилей BMW “Neue Klasse”, планы по запуску которой запланированы на следующий год.
Что известно о планах BMW и Toyota начать выпуск автомобилей с двигателями на водороде
BMW хочет разработать новое поколение силовых установок на топливных элементах в сотрудничестве с Toyota.
Полноценное производство таких установок должно начаться уже в 2028 году. В этом же году BMW планирует выпустить одну из моделей своих авто с водородным двигателем.
В материале издания отмечается, что, несмотря на то, что в BMW годами пытаются усовершенствовать и ввести производство силовых установок на топливных элементах, до сих пор у компании существуют трудности из-за высокого уровня затрат и нехватки необходимой инфраструктуры для заправки водородом.
В настоящее время на рынке среди автомобилей с водородным двигателем представлены только Toyota Mirai и Hyundai Nexo.
Журналисты издания отмечают, что мировые продажи автомобилей с водородным двигателем в прошлом году упали до 9 тыс. единиц.
Какие преимущества предоставляют автомобили с водородными двигателями
Поклонники двигателей на водороде отмечают, что в качестве топлива он обеспечивает возможность совершения поездок на дальние расстояния и может быть очень эффективным в странах, где нет развитой инфраструктуры для зарядки электромобилей.
Автомобили на топливных элементах сжигают водород для производства электроэнергии и выделяют только воду.
BMW и Toyota ожидают, что совместная разработка и закупка запчастей помогут снизить затраты и сделать технологию более конкурентоспособной.
В настоящее время в BMW проводят испытания небольшого количества автомобилей с водородными двигателями. В частности, это внедорожники iX5.
Гендиректор компании Оливер Ципс ранее отмечал, что водородные двигатели могут стать вариантом для линейки электромобилей BMW "Neue Klasse", запуск которой запланирован на следующий год.
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