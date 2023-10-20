Бойовики ХАМАС відпустили двох американських заручниць — The Times of Israel

ХАМАС стверджують, що ухвалили рішення про звільнення двох заручниць у результаті перемовин із Катаром.
ХАМАС звільнив двох заручниць
Бойовики ХАМАС 20 жовтня звільнили двох громадянок США, яких тримали у заручниках після нападу на Ізраїль 7 жовтня.
У ХАМАС стверджують, що ухвалили рішення про звільнення двох заручниць у результаті перемовин із Катаром (там базується керівництво політичного крила ХАМАС).
ЗМІ повідомляють, що йдеться про жінку та її доньку, яких вирішили відпустити із сектору Гази "з гуманітарних міркувань" через поганий стан здоров’я матері. Їх передали Червоному Хресту, й вони найближчим часом виїдуть через Єгипет.
Високопоставлений ізраїльський чиновник ідентифікує двох заручниwm, звільнених ХАМАСом, як Джудіт Раанан та її дочку Наталі.
За словами їхнього рабина, вони мешкають у Еванстоні, штат Іллінойс, неподалік від Чикаго, і цього місяця приїхали до Ізраїлю, щоб відсвяткувати 85-річчя родича та сезон єврейських свят.
Сім'я Раанан святкувала Сімхат Тора в Нахаль Оз, кібуці в Ізраїлі приблизно за милю від кордону з Газою, коли почалася атака ХАМАС.
Приблизно 10 інших членів їх сімей досі вважаються зниклими безвісти після нападу ХАМАС.
В ізраїльських медіа пишуть, що звільнення заручників – це односторонній крок ХАМАС, й Ізраїль нічого не пропонував взамін.
Офіційно ані Вашингтон, ані Єрусалим не коментували ситуацію.
За даними ізраїльської сторони, в заручниках у ХАМАС перебувають понад 200 людей – громадян Ізраїлю, а також іноземців, переважно з другим ізраїльським громадянством.
Про участь у переговорах щодо звільнення заручників раніше заявляла Туреччина, а у США не виключали, що можуть залучити військових для звільнення американців із сектору Гази.
Кардинал готовий обміняти себе на дітей у полоні ХАМАС
Представник Ватикану в Єрусалимі сказав, що може обміняти себе на заручників ХАМАСу, особливо дітей. А також він занепокоєний ймовірною наземною операцією Ізраїлю.
Представник Папи Римського, латинський патріарх Єрусалима П’єрбаттіста Піццабалла заявив, що готовий піти в полон ХАМАСу в обмін на ізраїльських дітей, яких утримують у заручниках в Секторі Гази. Кардинал сказав про це на відеоконференції з журналістами в Італії.
Водночас Піццабалла додав, що він і його офіс ще не мали прямого контакту з ХАМАС.