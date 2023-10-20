Бойовики ХАМАС відпустили двох американських заручниць — The Times of Israel

ХАМАС стверджують, що ухвалили рішення про звільнення двох заручниць у результаті перемовин із Катаром.

ХАМАС звільнив двох заручниць

Бойовики ХАМАС 20 жовтня звільнили двох громадянок США, яких тримали у заручниках після нападу на Ізраїль 7 жовтня.

У ХАМАС стверджують, що ухвалили рішення про звільнення двох заручниць у результаті перемовин із Катаром (там базується керівництво політичного крила ХАМАС).

У відповідь на зусилля Катару бригади "Аль-Кассам" звільнили двох американських громадян (матір і її дочку) з гуманітарних міркувань, а також щоб довести американському народу і всьому світу, що заяви Байдена і його фашистської адміністрації є неправдивими і безпідставними, – йдеться у заяві. Поширити

ЗМІ повідомляють, що йдеться про жінку та її доньку, яких вирішили відпустити із сектору Гази "з гуманітарних міркувань" через поганий стан здоров’я матері. Їх передали Червоному Хресту, й вони найближчим часом виїдуть через Єгипет.

Високопоставлений ізраїльський чиновник ідентифікує двох заручниwm, звільнених ХАМАСом, як Джудіт Раанан та її дочку Наталі.

За словами їхнього рабина, вони мешкають у Еванстоні, штат Іллінойс, неподалік від Чикаго, і цього місяця приїхали до Ізраїлю, щоб відсвяткувати 85-річчя родича та сезон єврейських свят.

Сім'я Раанан святкувала Сімхат Тора в Нахаль Оз, кібуці в Ізраїлі приблизно за милю від кордону з Газою, коли почалася атака ХАМАС.

Приблизно 10 інших членів їх сімей досі вважаються зниклими безвісти після нападу ХАМАС.

В ізраїльських медіа пишуть, що звільнення заручників – це односторонній крок ХАМАС, й Ізраїль нічого не пропонував взамін.

Офіційно ані Вашингтон, ані Єрусалим не коментували ситуацію.

За даними ізраїльської сторони, в заручниках у ХАМАС перебувають понад 200 людей – громадян Ізраїлю, а також іноземців, переважно з другим ізраїльським громадянством.

Про участь у переговорах щодо звільнення заручників раніше заявляла Туреччина, а у США не виключали, що можуть залучити військових для звільнення американців із сектору Гази.

Кардинал готовий обміняти себе на дітей у полоні ХАМАС

Представник Ватикану в Єрусалимі сказав, що може обміняти себе на заручників ХАМАСу, особливо дітей. А також він занепокоєний ймовірною наземною операцією Ізраїлю.

Представник Папи Римського, латинський патріарх Єрусалима П’єрбаттіста Піццабалла заявив, що готовий піти в полон ХАМАСу в обмін на ізраїльських дітей, яких утримують у заручниках в Секторі Гази. Кардинал сказав про це на відеоконференції з журналістами в Італії.

Я готовий до обміну, для будь-чого, якщо це може привести до свободи, повернути дітей додому. Без проблем. З мого боку є повна готовність, – сказав він. Поширити

Водночас Піццабалла додав, що він і його офіс ще не мали прямого контакту з ХАМАС.