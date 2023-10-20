Боевики ХАМАС отпустили двух американских заложниц — The Times of Israel

ХАМАС утверждают, что приняли решение об освобождении двух заложниц в результате переговоров с Катаром.

ХАМАС освободил двух заложниц

Боевики ХАМАС 20 октября освободили двух гражданок США, которых держали в заложниках после нападения на Израиль 7 октября.

В ХАМАСе утверждают, что приняли решение об освобождении двух заложниц в результате переговоров с Катаром (там базируется руководство политического крыла ХАМАС).

В ответ на усилия Катара бригады "Аль-Кассам" уволили двух американских граждан (мать и ее дочь) по гуманитарным соображениям, а также чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления Байдена и его фашистской администрации неправдивы и безосновательны, – говорится в заявлении. Поделиться

СМИ сообщают, что речь идет о женщине и ее дочери, которых решили отпустить из сектора Газа "по гуманитарным соображениям" из-за плохого состояния здоровья матери. Их передали Красному Кресту, и они в ближайшее время уедут через Египет.

Высокопоставленный израильский чиновник идентифицирует двух заложниц, освобожденных ХАМАСом, как Джудит Раанан и ее дочь Натали.

По словам их раввина, они живут в Эванстоне, штат Иллинойс, недалеко от Чикаго, и в этом месяце приехали в Израиль, чтобы отпраздновать 85-летие родственника и сезон еврейских праздников.

Семья Раанан праздновала Симхат Тора в Нахаль Оз, кибуце в Израиле примерно в миле от границы с Газой, когда началась атака ХАМАС.

Приблизительно 10 других членов их семей до сих пор считаются пропавшими без вести после нападения ХАМАС.

В израильских медиа пишут, что освобождение заложников – это односторонний шаг ХАМАС, и Израиль ничего не предлагал взамен.

Официально ни Вашингтон, ни Иерусалим не комментировали ситуацию.

По данным израильской стороны, в заложниках в ХАМАС находятся более 200 человек – граждан Израиля, а также иностранцев, преимущественно со вторым израильским гражданством.

Об участии в переговорах по освобождению заложников ранее заявляла Турция, а в США не исключали, что могут привлечь военных для освобождения американцев из сектора Газа.

Кардинал готов обменять себя на детей в плену ХАМАС

Представитель Ватикана в Иерусалиме сказал, что может обменять себя на заложников ХАМАСа, особенно детей. А также он обеспокоен предполагаемой наземной операцией Израиля.

Представитель Папы Римского, латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Питьсябалла заявил, что готов уйти в плен ХАМАС в обмен на израильских детей, удерживаемых в заложниках в Секторе Газа. Кардинал сказал об этом на видеоконференции с журналистами в Италии.

Я готов к обмену, для чего угодно, если это может привести к свободе, вернуть детей домой. Без проблем. С моей стороны есть полная готовность, – сказал он. Поделиться

В то же время Пицбалла добавил, что у него и его офиса еще не было прямого контакта с ХАМАС.