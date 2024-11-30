За словами засновника та керівника дослідницької групи Loch Ness Exploration Алана МакКенни, таємниця Лох-Неського чудовиська може бути пов'язана з незвичайним природним явищем.
Головні тези:
- Лох-Неське чудовисько може бути пов'язане з виникненням стоячих хвиль в озері, за словами дослідника Алана МакКенни.
- Поява горбів на поверхні води в озері Лох-Несс може будити уяву про існування чудовиська, що пояснюється науковою теорією стоячих хвиль.
- МакКенна підкреслює важливість розмірів човна, напрямку руху та швидкості для утворення стоячих хвиль у Лох-Нессі.
- Дослідник наголошує на тому, що у темних і холодних водах Лох-Несса можливе існування невідомих сором'язливих тварин, які не підкоряються загальним правилам.
- Лох-Несc є ідеальним середовищем для приховання таємничих істот з великими глибинами та обширною темністю, що підтримує загадковість регіону.
Як науковець пояснює легенду про існування Лох-Неського чудовиська
Як зазначає МакКенна, піки стоячих хвиль в озері Лох-Несс можуть дійсно здаватись горбами чудовиська.
Він зняв на відео появу таких хвиль у місці, де річка зустрічається з озером у Форт-Августус.
Як дослідник пояснює свою теорію стосовно Лох-Неського чудовиська
МакКенна підкреслює, що при цьому необхідно враховувати розміри човна, напрямку руху та швидкість.
Дослідник зізнався, що у дитинстві беззаперечно вірив у теорію про плезіозавра, однак вона здається все більш малоймовірною, коли ти досліжуєш історію озера.
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