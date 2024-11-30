За словами засновника та керівника дослідницької групи Loch Ness Exploration Алана МакКенни, таємниця Лох-Неського чудовиська може бути пов'язана з незвичайним природним явищем.

Як науковець пояснює легенду про існування Лох-Неського чудовиська

Як зазначає МакКенна, піки стоячих хвиль в озері Лох-Несс можуть дійсно здаватись горбами чудовиська.

Він зняв на відео появу таких хвиль у місці, де річка зустрічається з озером у Форт-Августус.

Стояча хвиля виникає, коли дві хвилі від човна з однаковою частотою та амплітудою рухаються в протилежних напрямках по поверхні озера. Коли дві хвилі від човна нарешті зустрічаються і впливають одна на одну, це може призвести до утворення стоячої хвилі, — пояснюють зі свого боку автори матеріалу видання. Поширити

Як дослідник пояснює свою теорію стосовно Лох-Неського чудовиська

МакКенна підкреслює, що при цьому необхідно враховувати розміри човна, напрямку руху та швидкість.

Дослідник зізнався, що у дитинстві беззаперечно вірив у теорію про плезіозавра, однак вона здається все більш малоймовірною, коли ти досліжуєш історію озера.