Британський дослідник заявив про розкриття таємниці Лох-Неського чудовиська
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Світ
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Британський дослідник заявив про розкриття таємниці Лох-Неського чудовиська

Озеро Лох-Несс
Джерело:  Daily Mail

За словами засновника та керівника дослідницької групи Loch Ness Exploration Алана МакКенни, таємниця Лох-Неського чудовиська може бути пов'язана з незвичайним природним явищем. 

Головні тези:

  • Лох-Неське чудовисько може бути пов'язане з виникненням стоячих хвиль в озері, за словами дослідника Алана МакКенни.
  • Поява горбів на поверхні води в озері Лох-Несс може будити уяву про існування чудовиська, що пояснюється науковою теорією стоячих хвиль.
  • МакКенна підкреслює важливість розмірів човна, напрямку руху та швидкості для утворення стоячих хвиль у Лох-Нессі.
  • Дослідник наголошує на тому, що у темних і холодних водах Лох-Несса можливе існування невідомих сором'язливих тварин, які не підкоряються загальним правилам.
  • Лох-Несc є ідеальним середовищем для приховання таємничих істот з великими глибинами та обширною темністю, що підтримує загадковість регіону.

Як науковець пояснює легенду про існування Лох-Неського чудовиська

Як зазначає МакКенна, піки стоячих хвиль в озері Лох-Несс можуть дійсно здаватись горбами чудовиська.

Він зняв на відео появу таких хвиль у місці, де річка зустрічається з озером у Форт-Августус.

Стояча хвиля виникає, коли дві хвилі від човна з однаковою частотою та амплітудою рухаються в протилежних напрямках по поверхні озера. Коли дві хвилі від човна нарешті зустрічаються і впливають одна на одну, це може призвести до утворення стоячої хвилі, — пояснюють зі свого боку автори матеріалу видання.

Як дослідник пояснює свою теорію стосовно Лох-Неського чудовиська

МакКенна підкреслює, що при цьому необхідно враховувати розміри човна, напрямку руху та швидкість.

Дослідник зізнався, що у дитинстві беззаперечно вірив у теорію про плезіозавра, однак вона здається все більш малоймовірною, коли ти досліжуєш історію озера.

Якщо в Лох-Нессі і є якісь невідомі тварини, то вони точно не грають за правилами. Це ідеальне середовище для сором'язливої тварини: 23 милі холодної темної води на глибині близько 750 футів. Ви можете плавати поруч з підводним човном на глибині 200 футів і навіть не помітити його прямо перед собою, настільки там темно, — підкреслює МакКенна.

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Категорія
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