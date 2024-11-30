Британский исследователь заявил о раскрытии тайны Лох-Несского чудовища
Категория
Мир
Дата публикации

Британский исследователь заявил о раскрытии тайны Лох-Несского чудовища

Озеро Лох-Несс
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Источник:  Daily Mail

По словам основателя и руководителя исследовательской группы Loch Ness Exploration Алана МакКенни, тайна Лох-Несского чудовища может быть связана с необычным природным явлением.

Главные тезисы

  • Исследователь Алан МакКенна связывает тайну Лох-Несского чудовища с необычным природным явлением стоячих волн в озере.
  • Размеры лодки, направление движения и скорость играют важную роль в формировании стоячих волн, воспринимаемых как горбы чудовища.
  • МакКенна подчеркивает сложность идеальной среды Лох-Несса для мистических существ, где невидимость и тайна окутывают холодные воды озера на глубине.
  • Теория и исследования исключают плезиозавра как объяснение Лох-Несского чудовища, выделяя необычные природные явления и существование загадочных животных.

Как ученый объясняет легенду о существовании Лох-Неского чудовища

Как отмечает МакКенна, пики стоячих волн в озере Лох-Несс могут действительно казаться холмами чудовища.

Он снял на видео появление таких волн на месте, где река встречается с озером в Форт-Августус.

Стоячая волна возникает, когда две волны лодки с одинаковой частотой и амплитудой движутся в противоположных направлениях по поверхности озера. Когда две волны от лодки, наконец, встречаются и влияют друг на друга, это может привести к образованию стоячей волны, — объясняют со своей стороны авторы материала издания.

Как исследователь объясняет свою теорию относительно Лох-Неского чудовища

МакКенна подчеркивает, что при этом необходимо учитывать размеры лодки, направления движения и скорость.

Исследователь признался, что в детстве безоговорочно верил в теорию о плезиозавре, однако она кажется все маловероятнее, когда ты исследуешь историю озера.

Если в Лох-Несе есть какие-то неизвестные животные, то они точно не играют по правилам. Это идеальная среда для застенчивого животного: 23 мили холодной темной воды на глубине около 750 футов. Вы можете плавать рядом с подлодкой на глубине 200 футов и даже не заметить ее прямо перед собой, настолько там темно, — подчеркивает МакКенна.

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