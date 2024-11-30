По словам основателя и руководителя исследовательской группы Loch Ness Exploration Алана МакКенни, тайна Лох-Несского чудовища может быть связана с необычным природным явлением.

Как ученый объясняет легенду о существовании Лох-Неского чудовища

Как отмечает МакКенна, пики стоячих волн в озере Лох-Несс могут действительно казаться холмами чудовища.

Он снял на видео появление таких волн на месте, где река встречается с озером в Форт-Августус.

Стоячая волна возникает, когда две волны лодки с одинаковой частотой и амплитудой движутся в противоположных направлениях по поверхности озера. Когда две волны от лодки, наконец, встречаются и влияют друг на друга, это может привести к образованию стоячей волны, — объясняют со своей стороны авторы материала издания. Поделиться

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МакКенна подчеркивает, что при этом необходимо учитывать размеры лодки, направления движения и скорость.

Исследователь признался, что в детстве безоговорочно верил в теорию о плезиозавре, однако она кажется все маловероятнее, когда ты исследуешь историю озера.