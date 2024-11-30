По словам основателя и руководителя исследовательской группы Loch Ness Exploration Алана МакКенни, тайна Лох-Несского чудовища может быть связана с необычным природным явлением.
Главные тезисы
- Исследователь Алан МакКенна связывает тайну Лох-Несского чудовища с необычным природным явлением стоячих волн в озере.
- Размеры лодки, направление движения и скорость играют важную роль в формировании стоячих волн, воспринимаемых как горбы чудовища.
- МакКенна подчеркивает сложность идеальной среды Лох-Несса для мистических существ, где невидимость и тайна окутывают холодные воды озера на глубине.
- Теория и исследования исключают плезиозавра как объяснение Лох-Несского чудовища, выделяя необычные природные явления и существование загадочных животных.
Как ученый объясняет легенду о существовании Лох-Неского чудовища
Как отмечает МакКенна, пики стоячих волн в озере Лох-Несс могут действительно казаться холмами чудовища.
Он снял на видео появление таких волн на месте, где река встречается с озером в Форт-Августус.
Как исследователь объясняет свою теорию относительно Лох-Неского чудовища
МакКенна подчеркивает, что при этом необходимо учитывать размеры лодки, направления движения и скорость.
Исследователь признался, что в детстве безоговорочно верил в теорию о плезиозавре, однако она кажется все маловероятнее, когда ты исследуешь историю озера.
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