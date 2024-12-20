«Це лише початок»: постапокаліптичне кантрі від капітана ЗСУ

«Культурний десант» випустив анімаційний кліп на пісню Sasha Boole «Іран збагачує уран». Композиція з’явилася в рамках проєкту «Фронтова студія» – ініціативи «Культурного десанту» із запису та промоції пісень, створених безпосередніми учасниками російсько-української війни.
Головні тези:
- Пісня «Іран збагачує уран» Sasha Boole – злобуденна та іронічна, що відображає світ на межі ядерної катастрофи.
- Саша Буліч, відомий як Sasha Boole, створив композицію після службової діяльності в Збройних Силах України та співпрацює з «Культурним десантом».
- Місія «Культурного десанту» – надати морально-психологічну підтримку бійцям, проводячи концерти та виступи на передовій та військових закладах.
- Sasha Boole підкреслює важливість гумору в умовах війни та зазначає, що це допомагає бути готовим до будь-яких випробувань.
- «Культурний десант» об'єднує військовослужбовців творчих професій, які дарують бійцям музику, поезію та театральні вистави для душевного підтримання.
Автор і виконавець – Олександр Буліч, відомий під сценічним псевдонімом Sasha Boole. У цивільному житті Sasha Boole – композитор, співак, письменник. З початком повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних Сил України, проходив службу в 22 окремому стрілецькому батальйоні, пізніше почав співпрацю з «Культурним десантом» та їздив із концертами на передову.
«Іран збагачує уран» – злобуденна та іронічна пісня про світ на порозі ядерної війни. Зростає міжнародна напруга, на карті виникають усе нові й нові гарячі точки – в такій ситуації лише питання часу, коли людство порине в ядерний апокаліпсис.
Але навіть у безнадійній ситуації важливо зберігати почуття гумору та бадьорість духу – а значить і бути готовим до всього. Sasha Boole зазначає, що без гумору на війні дуже важко: «Хто був на війні, погодиться, що без нього ніяк. А оскільки життя в нас буремне, то здебільшого це чорний гумор».
"Культурний десант" – це об'єднання військовослужбовців творчих і креативних професій, які займаються морально-психологічним забезпеченням бійців Сил оборони. Кожного місяця мобільні групи, до складу яких входять музиканти, поети, актори й інші артисти, дають до 200 виступів на різних ділянках фронту, а також у військових шпиталях, реабілітаційних центрах тощо.