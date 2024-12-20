«Це лише початок»: постапокаліптичне кантрі від капітана ЗСУ

Автор і виконавець – Олександр Буліч, відомий під сценічним псевдонімом Sasha Boole. У цивільному житті Sasha Boole – композитор, співак, письменник. З початком повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних Сил України, проходив службу в 22 окремому стрілецькому батальйоні, пізніше почав співпрацю з «Культурним десантом» та їздив із концертами на передову.

«Іран збагачує уран» – злобуденна та іронічна пісня про світ на порозі ядерної війни. Зростає міжнародна напруга, на карті виникають усе нові й нові гарячі точки – в такій ситуації лише питання часу, коли людство порине в ядерний апокаліпсис.

Sasha Boole. Автор фото: Валентин Кузан Sasha Boole. Автор фото: Валентин Кузан Sasha Boole. Автор фото: Валентин Кузан



«Я 15 хвилин почитав новини і народилась пісня. Це тривожна тенденція. Хотілося б після прочитання новин писати пісні про любов до життя, але такі вже часи», – зізнається Sasha Boole. Поширити

Але навіть у безнадійній ситуації важливо зберігати почуття гумору та бадьорість духу – а значить і бути готовим до всього. Sasha Boole зазначає, що без гумору на війні дуже важко: «Хто був на війні, погодиться, що без нього ніяк. А оскільки життя в нас буремне, то здебільшого це чорний гумор».