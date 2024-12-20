«Это только начало»: постапокалиптическое кантри от капитана ВСУ

Автор и исполнитель – Александр Булич, известный под сценическим псевдонимом Sasha Boole. В гражданской жизни Sasha Boole – композитор, певец, писатель. С началом полномасштабного вторжения вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, проходил службу в 22-м отдельном стрелковом батальоне, позже начал сотрудничество с «Культурным десантом» и ездил с концертами на передовую.

«Иран обогащает уран» – злободневная и ироничная песня о мире на пороге ядерной войны. Растет международное напряжение, на карте возникают все новые и новые горячие точки – в такой ситуации только вопрос времени, когда человечество погрузится в ядерный апокалипсис.

Sasha Boole. Автор фото: Валентин Кузан Sasha Boole. Автор фото: Валентин Кузан Sasha Boole. Автор фото: Валентин Кузан



«Я 15 минут почитал новости и родилась песня. Это тревожная тенденция. Хотелось бы после прочтения новостей писать песни о любви к жизни, но такие уж времена», – признается Sasha Boole. Поделиться

Но даже в безнадежной ситуации важно сохранять чувство юмора и бодрость духа – а значит, и быть готовым ко всему. Sasha Boole отмечает, что без юмора на войне очень тяжело: «Кто был на войне, согласится, что без него никак. А поскольку жизнь у нас бурная, то в большинстве своем это черный юмор».