«Это только начало»: постапокалиптическое кантри от капитана ВСУ

"Культурный десант" выпустил анимационный клип на песню Sasha Boole "Иран обогащает уран". Композиция появилась в рамках проекта «Фронтовая студия» – инициативы «Культурного десанта» по записи и продвижению песен, созданных непосредственными участниками русско-украинской войны.
Главные тезисы
- Песня «Иран обогащает уран» Sasha Boole – злободневная и ироничная, отражающая мир на грани ядерной катастрофы.
- Саша Булич, известный как Sasha Boole, создал композицию после служебной деятельности в Вооруженных силах Украины и сотрудничает с «Культурным десантом».
- Миссия «Культурного десанта» – оказать морально-психологическую поддержку бойцам, проводя концерты и выступления на передовом и военном заведениях.
- Sasha Boole подчеркивает важность юмора в условиях войны и отмечает, что это помогает быть готовым к любым испытаниям.
- «Культурный десант» объединяет военнослужащих творческих профессий, которые дарят бойцам музыку, поэзию и театральные представления для душевной поддержки.
Автор и исполнитель – Александр Булич, известный под сценическим псевдонимом Sasha Boole. В гражданской жизни Sasha Boole – композитор, певец, писатель. С началом полномасштабного вторжения вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, проходил службу в 22-м отдельном стрелковом батальоне, позже начал сотрудничество с «Культурным десантом» и ездил с концертами на передовую.
«Иран обогащает уран» – злободневная и ироничная песня о мире на пороге ядерной войны. Растет международное напряжение, на карте возникают все новые и новые горячие точки – в такой ситуации только вопрос времени, когда человечество погрузится в ядерный апокалипсис.
Но даже в безнадежной ситуации важно сохранять чувство юмора и бодрость духа – а значит, и быть готовым ко всему. Sasha Boole отмечает, что без юмора на войне очень тяжело: «Кто был на войне, согласится, что без него никак. А поскольку жизнь у нас бурная, то в большинстве своем это черный юмор».
"Культурный десант" – это объединение военнослужащих творческих и креативных профессий, занимающихся морально-психологическим обеспечением бойцов сил обороны. Каждый месяц мобильные группы, в состав которых входят музыканты, поэты, актеры и другие артисты, дают до 200 выступлений на разных участках фронта, а также военных госпиталях, реабилитационных центрах и т.д.