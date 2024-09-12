Четвертий Саміт перших леді та джентльменів пройшов у Києві. Що вирішили

У Києві 12 вересня відбувся четвертий Саміт перших леді та джентльменів. Олена Зеленська відкрила захід, основною темою якого стала безпека дітей, та виступила з потужною промовою.

У Києві проходив Четвертий Саміт перших леді та джентльменів

Натхненна промова Олени Зеленської на відкритті заходу була присвячена безпеці дітей.

Перша леді України представила себе як "дружина президента і мама двох дітей". Вона зауважила, що її сім'я подібна на більшість родин у світі. Але в Україні життя переривають повітряні тривоги та пуски ракет.

Як мамі, мені дуже прикро, що мій син може відрізнити звук ракети від звуку дрона, як і мільйони українських хлопців і дівчат. Мільйони українських хлопців і дівчат уже сприймають війну як свою реальність. Але не те, про що знімають кіно, на жаль, Олена Зеленська Перша леді України

Перша леді додала, що зараз діти не планують свого майбутнього та уникають розмов про плани. Та навіть коли починають про це розмовляти, то починають з фрази: "після того, як завершиться війна".

У наших дітей одне дитинство і одна юність, і вони мали бути наповнені зовсім іншими емоціями, аніж тривогою. Як мама, я б хотіла гарантувати безпечне майбутнє нашим дітям і всім дітям світу у кожній країні. Та поки що жодній мамі, першій леді та жодній країні самотужки цього не вдалось. Це можливо тільки разом. Поширити

Дружина президента наголосила, що дорослі винні безпеку дітям, адже саме вони привели їх у цей світ. Вона закликала спробувати зрозуміти, як зупинити загрозу та гарантувати мирне життя дітям.

Четвертий Саміт перших леді та джентльменів

Зеленська подякувала всім друзям, які на тлі постійних російських атак знаходять мужність і солідарність приїздити в Україну особисто.

І рада, що наше коло однодумців більшає. Цього року рада вперше вітати на саміті перших леді з Латинської Америки: пані Россану Брісеньо з Белізу 🇧🇿, активну борчиню за права жінок; пані Лукресію Пейнадо з Гватемали 🇬🇹, фахівчиню у сфері здоров’я, зокрема й ментального. Рада, що до нас приєдналася дружина новообраного Президента Фінляндії 🇫🇮, досвідчена юристка пані Cюзанн Іннес-Стубб.

Також участь у заході взяли перші леді: Литви — Діана Наусєдєнє, Естонії — Сір’є Каріс, Сербії — Тамара Вучич, перші джентльмени — Бо Тенберг (Данія), Алеш Мусар (Словенія).

Для кожного саміту ми обираємо тему, актуальну і для України, і для світу. І цьогорічна болить нам усім — «Захист дітей: гарантії безпечного майбутнього». Бо загрози дитинству — військові, побутові (у школі чи родині), віртуальні, екологічні — не мають кордонів. Наше переконання: справжню безпеку дітям можна забезпечити лише всім світом. Поширити

Що відомо про Саміт перших леді та джентльменів

Захід, який Олена Зеленська організовує щороку, цьогоріч розпочався 12 вересня у Києві. Міжнародна подія, яка вже четверта за рахунком, у 2024 році підіймала тему безпеки дітей. Перша панель обговорювала життя дітей під час війни.

На Саміт з'їхалися подружжя лідерів держав та експерти з різних куточків планети, а також українські фахівці. Серед зірок на захід приїхав актор Майкл Дуглас з сином. Поширити

Учасники розглядають тему захисту дітей у п’ятьох вимірах:

безпека дітей під час війни;

безпека дітей в родині;

безпека дітей в школі;

безпека дітей в кіберпросторі;

безпечне довкілля для дітей.

Діти усього світу страждають у результаті воєнних дій. Сьогодні це особливо актуальне для України. Дитинство українських дітей зруйноване російськими обстрілами, окупаціями, пропагандою та депортацією. Учасники виміру “Безпека дітей під час війни” привернути увагу до масштабів трагедії та намагалися знайти рішення, які дозволять дітям жити безпечно та щасливо. Гості та експерти також розглянули питання індоктринації дітей, вербування та правові механізми захисту.

Батьківство — головний аспект дитячої безпеки. Саме через таку призму на проблему подивилися учасники виміру “Безпека дітей в родині”. Зокрема, обговорили виклики батьківства, державні програми підтримки сімей та турботу про ментальне здоров’я дітей на прикладі реальних родин. Перші леді та джентльмени обговорили кейси своїх країн про розвиток батьківства й родин.

Освіта — беззаперечне право кожної дитини. Пандемія коронавірусу, військові конфлікти та природні катастрофи обмежили доступ дітей в усьому світі до навчання та знизили його якість. Вимір “Безпека дітей в школі” присвячений обговоренню фізичної безпеки, психологічного комфорту, а також виховання лідерських навичок у дітей.

Через свій вік діти можуть бути в особливій небезпеці в інтернет-просторі. Відсутність приватності, різноманітні види шахрайства, фейкова інформація та підробка даних — лише частина небезпек, з якими стикаються діти у Мережі. Впродовж виміру “Безпека дітей в кіберпросторі” експерти обговорили захист дітей в цифровому мирі, поділилися кейсами країн та компаній, а також дослідили ризики та переваги штучного інтелекту для дітей.

Сучасні екологічні виклики — неодмінна частина розмови про безпеку дітей. Кліматичні зміни, забруднення довкілля, екоцид — фактори, які негативно впливають на добробут та гармонійний розвиток дітей. У межах виміру “Безпечне довкілля для дітей” учасники саміту в інтерактивному форматі ознайомилися з думками підлітків з громад, актуальними екологічними викликами, екологічною проблематикою сьогодення та дізналися, як поєднуються мистецтво й збереження довкілля.

Також у межах четвертого Саміту перших леді та джентльменів були презентовані результати міжнародного соціологічного дослідження, присвяченого темі захисту дитинства, в якому взяли участь респонденти з 15 країн світу. Дослідження було проведено Catalyse Research за підтримки UNICEF та BRAND UKRAINE. Його мета — визначити рівень ключових загроз для добробуту дітей у світі. Поширити

Що стало результатом Саміту

Результатом Четвертого саміту леді та джентльменів у Києві стала спільна декларація стосовно захисту прав дітей.

Про це повідомила ініціаторка заходу, дружина Президента Олена Зеленська.

Результатом сьогоднішнього саміту стає спільна декларація. Ця декларація узгоджує ключові пріоритети на майбутнє — захист прав дітей та гарантування безпечного майбутнього, забезпечення безпеки дитини в родині, школі, кіберпросторі та в умовах збройних конфліктів.

Вона зазначила, що в документі йдеться про необхідність зосередитися на реалізації проєктів у таких сферах, як пошук та повернення дітей, медична допомога дітям та їхня реабілітація, забезпечення дітей комплексною психологічною та соціальною допомогою, евакуація неповнолітніх із зон бойових дій, забезпечення права кожної дитини на зростання в родині.

У сучасному світі не буває загрози, яка б не стосувалася всіх. Якщо десь гинуть діти, якщо десь їх викрадають, катують, це виклик усій правовій системі захисту дітей, всім принципам, всім численним домовленостям. На жаль, багато з цих міжнародних домовленостей, конструкцій, створених із добрих намірів, виявилися не готовими реагувати відповідним чином на реальні трагедії. Однак у України є досвід реагування. Він драматичний, болючий, проте він є і дозволяє уже напрацьовувати дієві механізми, які можуть використовувати будь-які країни світу. Олена Зеленська Перша леді України

На її думку, спільна декларація стане одним з таких документів.