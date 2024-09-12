Четвертий Саміт перших леді та джентльменів пройшов у Києві. Що вирішили

У Києві 12 вересня відбувся четвертий Саміт перших леді та джентльменів. Олена Зеленська відкрила захід, основною темою якого стала безпека дітей, та виступила з потужною промовою.
Головні тези:
- Олена Зеленська відкрила четвертий Саміт перших леді та джентльменів у Києві, підкресливши важливість безпеки дітей.
- Учасники обговорили проблеми захисту дітей у різних сферах: війна, родина, освіта, кіберпростір, екологія.
- Результатом Саміту стала спільна декларація щодо захисту прав дітей та гарантування безпечного майбутнього.
- Олена Зеленська закликає до спільних зусиль у забезпеченні безпеки дітей на національному та міжнародному рівнях.
- Декларація є важливим кроком у підвищенні уваги до проблем захисту дітей та об'єднанні зусиль для їхнього добробуту.
У Києві проходив Четвертий Саміт перших леді та джентльменів
Натхненна промова Олени Зеленської на відкритті заходу була присвячена безпеці дітей.
Перша леді України представила себе як "дружина президента і мама двох дітей". Вона зауважила, що її сім'я подібна на більшість родин у світі. Але в Україні життя переривають повітряні тривоги та пуски ракет.
Перша леді додала, що зараз діти не планують свого майбутнього та уникають розмов про плани. Та навіть коли починають про це розмовляти, то починають з фрази: "після того, як завершиться війна".
Дружина президента наголосила, що дорослі винні безпеку дітям, адже саме вони привели їх у цей світ. Вона закликала спробувати зрозуміти, як зупинити загрозу та гарантувати мирне життя дітям.
Зеленська подякувала всім друзям, які на тлі постійних російських атак знаходять мужність і солідарність приїздити в Україну особисто.
І рада, що наше коло однодумців більшає. Цього року рада вперше вітати на саміті перших леді з Латинської Америки: пані Россану Брісеньо з Белізу 🇧🇿, активну борчиню за права жінок; пані Лукресію Пейнадо з Гватемали 🇬🇹, фахівчиню у сфері здоров’я, зокрема й ментального. Рада, що до нас приєдналася дружина новообраного Президента Фінляндії 🇫🇮, досвідчена юристка пані Cюзанн Іннес-Стубб.
Також участь у заході взяли перші леді: Литви — Діана Наусєдєнє, Естонії — Сір’є Каріс, Сербії — Тамара Вучич, перші джентльмени — Бо Тенберг (Данія), Алеш Мусар (Словенія).
Що відомо про Саміт перших леді та джентльменів
Захід, який Олена Зеленська організовує щороку, цьогоріч розпочався 12 вересня у Києві. Міжнародна подія, яка вже четверта за рахунком, у 2024 році підіймала тему безпеки дітей. Перша панель обговорювала життя дітей під час війни.
Учасники розглядають тему захисту дітей у п’ятьох вимірах:
безпека дітей під час війни;
безпека дітей в родині;
безпека дітей в школі;
безпека дітей в кіберпросторі;
безпечне довкілля для дітей.
Діти усього світу страждають у результаті воєнних дій. Сьогодні це особливо актуальне для України. Дитинство українських дітей зруйноване російськими обстрілами, окупаціями, пропагандою та депортацією. Учасники виміру “Безпека дітей під час війни” привернути увагу до масштабів трагедії та намагалися знайти рішення, які дозволять дітям жити безпечно та щасливо. Гості та експерти також розглянули питання індоктринації дітей, вербування та правові механізми захисту.
Батьківство — головний аспект дитячої безпеки. Саме через таку призму на проблему подивилися учасники виміру “Безпека дітей в родині”. Зокрема, обговорили виклики батьківства, державні програми підтримки сімей та турботу про ментальне здоров’я дітей на прикладі реальних родин. Перші леді та джентльмени обговорили кейси своїх країн про розвиток батьківства й родин.
Освіта — беззаперечне право кожної дитини. Пандемія коронавірусу, військові конфлікти та природні катастрофи обмежили доступ дітей в усьому світі до навчання та знизили його якість. Вимір “Безпека дітей в школі” присвячений обговоренню фізичної безпеки, психологічного комфорту, а також виховання лідерських навичок у дітей.
Через свій вік діти можуть бути в особливій небезпеці в інтернет-просторі. Відсутність приватності, різноманітні види шахрайства, фейкова інформація та підробка даних — лише частина небезпек, з якими стикаються діти у Мережі. Впродовж виміру “Безпека дітей в кіберпросторі” експерти обговорили захист дітей в цифровому мирі, поділилися кейсами країн та компаній, а також дослідили ризики та переваги штучного інтелекту для дітей.
Сучасні екологічні виклики — неодмінна частина розмови про безпеку дітей. Кліматичні зміни, забруднення довкілля, екоцид — фактори, які негативно впливають на добробут та гармонійний розвиток дітей. У межах виміру “Безпечне довкілля для дітей” учасники саміту в інтерактивному форматі ознайомилися з думками підлітків з громад, актуальними екологічними викликами, екологічною проблематикою сьогодення та дізналися, як поєднуються мистецтво й збереження довкілля.
Що стало результатом Саміту
Результатом Четвертого саміту леді та джентльменів у Києві стала спільна декларація стосовно захисту прав дітей.
Про це повідомила ініціаторка заходу, дружина Президента Олена Зеленська.
Результатом сьогоднішнього саміту стає спільна декларація. Ця декларація узгоджує ключові пріоритети на майбутнє — захист прав дітей та гарантування безпечного майбутнього, забезпечення безпеки дитини в родині, школі, кіберпросторі та в умовах збройних конфліктів.
Вона зазначила, що в документі йдеться про необхідність зосередитися на реалізації проєктів у таких сферах, як пошук та повернення дітей, медична допомога дітям та їхня реабілітація, забезпечення дітей комплексною психологічною та соціальною допомогою, евакуація неповнолітніх із зон бойових дій, забезпечення права кожної дитини на зростання в родині.
На її думку, спільна декларація стане одним з таких документів.
Це важливе спільне погодження пріоритизації дитячої політики на всіх рівнях — як на національних, так і у об'єднанні зусиль на міжнародній арені.