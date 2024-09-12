Четвертый Саммит первых леди и джентльменов прошел в Киеве. Что решили

В Киеве 12 сентября состоялся четвертый Саммит первых леди и джентльменов. Елена Зеленская открыла мероприятие, основной темой которого стала безопасность детей и выступила с мощной речью.
Главные тезисы
- Саммит в Киеве посвящен защите детей и обеспечению безопасного будущего.
- Участники обсудили проблемы защиты детей в различных областях, включая войну, семью, образование, киберпространство и экологию.
- Результатом Саммита стала важная совместная декларация по обеспечению безопасности детей на национальном и международном уровнях.
- Елена Зеленская подчеркнула необходимость единой деятельности для защиты детей от угроз и обеспечения им безопасного будущего.
- Мероприятие также привлекло известных участников, экспертов и представителей различных стран для обсуждения актуальных вопросов детской безопасности.
В Киеве проходил Четвертый Саммит первых леди и джентльменов
Вдохновенная речь Елены Зеленской на открытии мероприятия была посвящена безопасности детей.
Первая леди Украины представила себя как "жена президента и мама двоих детей". Она отметила, что ее семья похожа на большинство семей в мире. Но в Украине жизнь прерывают воздушные тревоги и запуска ракет.
Первая леди добавила, что сейчас дети не планируют свое будущее и избегают разговоров о планах. И даже когда начинают об этом говорить, то начинают с фразы: "после того, как завершится война".
Жена президента подчеркнула, что взрослые должны безопасность детям, ведь именно они привели их в этот мир. Она призвала попытаться понять, как остановить угрозу и гарантировать мирную жизнь детям.
Зеленская поблагодарила всех друзей, которые на фоне постоянных российских атак обретают мужество и солидарность приезжать в Украину лично.
И рада, что наш круг единомышленников увеличивается. В этом году рада впервые приветствовать на саммите первых леди из Латинской Америки: госпожу Россану Брисеньо из Белиза 🇧🇿, активную борьбу за права женщин; госпожу Лукрессию Пейнадо из Гватемалы 🇬🇹, специалисту в сфере здоровья, в том числе и ментального. Рада, что к нам присоединилась жена новоизбранного Президента Финляндии 🇫🇮, опытная юрист госпожа Cюзанн Иннес-Стубб.
Также участие в мероприятии приняли первые леди: Литвы — Диана Науседене, Эстонии — Серье Карис, Сербии — Тамара Вучич, первые джентльмены — Бо Тенберг (Дания), Алеш Мусар (Словения).
Что известно о Саммите первых леди и джентльменов
Мероприятие, которое Елена Зеленская организует каждый год, в этом году началось 12 сентября в Киеве. Международное событие, уже четвертое по счету, в 2024 году поднимало тему безопасности детей. Первая панель обсуждала жизнь детей во время войны.
Участники рассматривают тему защиты детей в пяти измерениях:
безопасность детей во время войны;
безопасность детей в семье;
безопасность детей в школе;
безопасность детей в киберпространстве;
безопасная окружающая среда для детей.
Дети всего мира страдают в результате военных действий. Сегодня это особенно актуально для Украины. Детство украинских детей разрушено русскими обстрелами, оккупациями, пропагандой и депортацией. Участники измерения "Безопасность детей во время войны" привлечь внимание к масштабам трагедии и пытались найти решения, которые позволят детям жить безопасно и счастливо. Гости и эксперты также рассмотрели вопросы индоктринации детей, вербовки и правовые механизмы защиты.
Родительство — главный аспект детской безопасности. Именно через такую призму на проблему посмотрели участники измерения "Безопасность детей в семье". В частности, обсудили вызовы отцовства, государственные программы поддержки семей и заботу о ментальном здоровье детей на примере реальных семей. Первые леди и джентльмены обсудили кейсы своих стран о развитии отцовства и семей.
Образование — безоговорочное право каждого ребенка. Пандемия коронавируса, военные конфликты и природные катастрофы ограничили доступ детей по всему миру к обучению и снизили его качество. Измерение "Безопасность детей в школе" посвящено обсуждению физической безопасности, психологического комфорта, а также воспитанию лидерских навыков у детей.
Из-за своего возраста дети могут быть в особой опасности в интернет-пространстве. Отсутствие конфиденциальности, различные виды мошенничества, фейковая информация и подделка данных — лишь часть опасностей, с которыми сталкиваются дети в Сети. В ходе измерения "Безопасность детей в киберпространстве" эксперты обсудили защиту детей в цифровом мире, поделились кейсами стран и компаний, а также исследовали риски и преимущества искусственного интеллекта для детей.
Современные экологические вызовы — непременная часть разговора о безопасности детей. Климатические изменения, загрязнение окружающей среды, экоцид — факторы, негативно влияющие на благосостояние и гармоничное развитие детей. В рамках измерения "Безопасная окружающая среда для детей" участники саммита в интерактивном формате ознакомились с мнениями подростков из общин, актуальными экологическими вызовами, экологической проблематикой сегодняшнего дня и узнали, как сочетаются искусство и сохранение окружающей среды.
Что стало результатом Саммита
Результатом Четвертого саммита леди и джентльменов в Киеве стала совместная декларация защиты прав детей.
Об этом сообщила инициатор мероприятия, супруга Президента Елена Зеленская.
Результатом сегодняшнего саммита становится совместная декларация. Эта декларация согласовывает ключевые приоритеты на будущее — защиту прав детей и обеспечение безопасного будущего, обеспечение безопасности ребенка в семье, школе, киберпространстве и в условиях вооруженных конфликтов.
Она отметила, что в документе говорится о необходимости сосредоточиться на реализации проектов в таких сферах, как поиск и возвращение детей, медицинская помощь детям и их реабилитация, обеспечение детей комплексной психологической и социальной помощью, эвакуация несовершеннолетних из зон боевых действий, обеспечение права каждого ребенка на рост в семье.
По ее мнению, общая декларация станет одним из таких документов.
Это важное совместное согласование приоритизации детской политики на всех уровнях как на национальных, так и в объединении усилий на международной арене.