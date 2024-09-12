Четвертый Саммит первых леди и джентльменов прошел в Киеве. Что решили

В Киеве 12 сентября состоялся четвертый Саммит первых леди и джентльменов. Елена Зеленская открыла мероприятие, основной темой которого стала безопасность детей и выступила с мощной речью.

В Киеве проходил Четвертый Саммит первых леди и джентльменов

Вдохновенная речь Елены Зеленской на открытии мероприятия была посвящена безопасности детей.

Первая леди Украины представила себя как "жена президента и мама двоих детей". Она отметила, что ее семья похожа на большинство семей в мире. Но в Украине жизнь прерывают воздушные тревоги и запуска ракет.

Как маме, мне очень досадно, что мой сын может отличить звук ракеты от звука дрона, как и миллионы украинских ребят. Миллионы украинских ребят уже воспринимают войну как свою реальность. Но не то, о чем снимают кино, к сожалению, Елена Зеленская Первая леди Украины

Первая леди добавила, что сейчас дети не планируют свое будущее и избегают разговоров о планах. И даже когда начинают об этом говорить, то начинают с фразы: "после того, как завершится война".

У наших детей одно детство и одна юность, и они должны были быть наполнены совсем другими эмоциями, чем тревогой. Как мама, я хотела бы обеспечить безопасное будущее нашим детям и всем детям мира в каждой стране. Но пока ни одной маме, первой леди и ни одной стране самостоятельно этого не удалось. Это возможно только вместе. Поделиться

Жена президента подчеркнула, что взрослые должны безопасность детям, ведь именно они привели их в этот мир. Она призвала попытаться понять, как остановить угрозу и гарантировать мирную жизнь детям.

Четвертый Саммит первых леди и джентльменов

Зеленская поблагодарила всех друзей, которые на фоне постоянных российских атак обретают мужество и солидарность приезжать в Украину лично.

И рада, что наш круг единомышленников увеличивается. В этом году рада впервые приветствовать на саммите первых леди из Латинской Америки: госпожу Россану Брисеньо из Белиза 🇧🇿, активную борьбу за права женщин; госпожу Лукрессию Пейнадо из Гватемалы 🇬🇹, специалисту в сфере здоровья, в том числе и ментального. Рада, что к нам присоединилась жена новоизбранного Президента Финляндии 🇫🇮, опытная юрист госпожа Cюзанн Иннес-Стубб.

Также участие в мероприятии приняли первые леди: Литвы — Диана Науседене, Эстонии — Серье Карис, Сербии — Тамара Вучич, первые джентльмены — Бо Тенберг (Дания), Алеш Мусар (Словения).

Для каждого саммита мы выбираем тему, актуальную и для Украины, и для мира. И в этом году болит нам всем — «Защита детей: гарантии безопасного будущего». Потому что угрозы детству — военные, бытовые (в школе или в семье), виртуальные, экологические — не имеют границ. Наше убеждение: настоящую безопасность детям можно обеспечить всем миром. Поделиться

Что известно о Саммите первых леди и джентльменов

Мероприятие, которое Елена Зеленская организует каждый год, в этом году началось 12 сентября в Киеве. Международное событие, уже четвертое по счету, в 2024 году поднимало тему безопасности детей. Первая панель обсуждала жизнь детей во время войны.

На Саммит съехались супруги лидеров государств и эксперты из разных уголков планеты, а также украинские специалисты. Среди звезд на мероприятие приехал актер Майкл Дуглас с сыном. Поделиться

Участники рассматривают тему защиты детей в пяти измерениях:

безопасность детей во время войны;

безопасность детей в семье;

безопасность детей в школе;

безопасность детей в киберпространстве;

безопасная окружающая среда для детей.

Дети всего мира страдают в результате военных действий. Сегодня это особенно актуально для Украины. Детство украинских детей разрушено русскими обстрелами, оккупациями, пропагандой и депортацией. Участники измерения "Безопасность детей во время войны" привлечь внимание к масштабам трагедии и пытались найти решения, которые позволят детям жить безопасно и счастливо. Гости и эксперты также рассмотрели вопросы индоктринации детей, вербовки и правовые механизмы защиты.

Родительство — главный аспект детской безопасности. Именно через такую призму на проблему посмотрели участники измерения "Безопасность детей в семье". В частности, обсудили вызовы отцовства, государственные программы поддержки семей и заботу о ментальном здоровье детей на примере реальных семей. Первые леди и джентльмены обсудили кейсы своих стран о развитии отцовства и семей.

Образование — безоговорочное право каждого ребенка. Пандемия коронавируса, военные конфликты и природные катастрофы ограничили доступ детей по всему миру к обучению и снизили его качество. Измерение "Безопасность детей в школе" посвящено обсуждению физической безопасности, психологического комфорта, а также воспитанию лидерских навыков у детей.

Из-за своего возраста дети могут быть в особой опасности в интернет-пространстве. Отсутствие конфиденциальности, различные виды мошенничества, фейковая информация и подделка данных — лишь часть опасностей, с которыми сталкиваются дети в Сети. В ходе измерения "Безопасность детей в киберпространстве" эксперты обсудили защиту детей в цифровом мире, поделились кейсами стран и компаний, а также исследовали риски и преимущества искусственного интеллекта для детей.

Современные экологические вызовы — непременная часть разговора о безопасности детей. Климатические изменения, загрязнение окружающей среды, экоцид — факторы, негативно влияющие на благосостояние и гармоничное развитие детей. В рамках измерения "Безопасная окружающая среда для детей" участники саммита в интерактивном формате ознакомились с мнениями подростков из общин, актуальными экологическими вызовами, экологической проблематикой сегодняшнего дня и узнали, как сочетаются искусство и сохранение окружающей среды.

Также в рамках четвертого саммита первых леди и джентльменов были представлены результаты международного социологического исследования, посвященного теме защиты детства, в котором приняли участие респонденты из 15 стран мира. Исследование было проведено Catalyse Research при поддержке UNICEF и BRAND UKRAINE. Его цель — определить уровень ключевых угроз для благосостояния детей в мире. Поделиться

Что стало результатом Саммита

Результатом Четвертого саммита леди и джентльменов в Киеве стала совместная декларация защиты прав детей.

Об этом сообщила инициатор мероприятия, супруга Президента Елена Зеленская.

Результатом сегодняшнего саммита становится совместная декларация. Эта декларация согласовывает ключевые приоритеты на будущее — защиту прав детей и обеспечение безопасного будущего, обеспечение безопасности ребенка в семье, школе, киберпространстве и в условиях вооруженных конфликтов.

Она отметила, что в документе говорится о необходимости сосредоточиться на реализации проектов в таких сферах, как поиск и возвращение детей, медицинская помощь детям и их реабилитация, обеспечение детей комплексной психологической и социальной помощью, эвакуация несовершеннолетних из зон боевых действий, обеспечение права каждого ребенка на рост в семье.

В современном мире не бывает угрозы, которая не касалась бы всех. Если где погибают дети, если где их похищают, пытают, это вызов всей правовой системе защиты детей, всем принципам, всем многочисленным договоренностям. К сожалению, многие из этих международных договоренностей, конструкций, созданных из благих намерений, оказались не готовы реагировать соответствующим образом на реальные трагедии. Однако у Украины есть опыт реагирования. Он драматичен, болезнен, однако он есть и позволяет уже нарабатывать действенные механизмы, которые могут использовать любые страны мира. Елена Зеленская Первая леди Украины

По ее мнению, общая декларация станет одним из таких документов.