Чи буде реванш. WBA оголосила остаточне рішення щодо апеляції Дюбуа проти Усика

WBA вивчила апеляцію Даніеля Дюбуа щодо результату його бою з Олександром Усиком і прийняла остаточне рішення. Британець вимагав визнати поєдинок таким, що не відбувся.

Рішення WBA щодо бою Усик-Дюбуа

Всесвітня боксерська асоціація заявила, що результат бою між Олександром Усиком і Деніелом Дюбуа, який відбувся 26 серпня, залишиться в силі після ретельного вивчення апеляції.

Тоді поєдинок завершився перемогою чемпіона світу за версією WBA у важкій вазі Олександра Усика, який також захистив у цьому бою свої пояси WBO, IBF та IBO.

4 вересня компанія Queensberry Promotions, яка представляє Дюбуа, надіслала електронний лист до WBA, вказавши, що хоче змінити результат бою через дії рефері за удар нижче пояса у п'ятому раунді.

Нагадаємо, що під час бою рефері надав Усику додатковий час на відновлення через удар Дюбуа нижче пояса. Queensberry Promotions вимагали визнати удар легальним.

Що відомо про бій Усик-Дюбуа

Бій між 36-річним Усиком та 25-річним Дюбуа відбувся у польському Вроцлаві.

Усик домінував у поєдинку, коли раптово впав у п’ятому раунді після того, як Дюбуа завдав йому важкого удару по поясній лінії.

Українцю дали майже чотири хвилини, щоб відновитися.

Ближче до кінця восьмого раунду Усик вперше відправив Дюбуа в нокдаун.

Через дві хвилини після початку девʼятого раунду Усик вдарив британця правою і той впав. Суддя оголосив про достроковий нокаут.