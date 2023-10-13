Будет ли реванш. WBA объявила окончательное решение по апелляции Дюбуа против Усика

WBA изучила апелляцию Даниэля Дюбуа по результату его боя с Александром Усиком и приняла окончательное решение. Британец требовал признать поединок несостоявшимся.

Решение WBA по бою Усик-Дюбуа

Всемирная боксерская ассоциация заявила, что результат боя, состоявшийся 26 августа, между Александром Усиком и Дэниелом Дюбуа останется в силе после тщательного изучения апелляции.

Тогда поединок завершился победой чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе Александра Усика, также защитившего в этом бою свои пояса WBO, IBF и IBO.

4 сентября компания Queensberry Promotions, представляющая Дюбуа, направила электронное письмо в WBA, указав, что хочет изменить исход боя из-за действий рефери за удар ниже пояса в пятом раунде.

Напомним, что во время боя рефери предоставил Усику дополнительное время на восстановление из-за удара Дюбуа ниже пояса. Queensberry Promotions потребовали признать удар легальным.

Что известно о бое Усик-Дюбуа

Бой между 36-летним Усиком и 25-летним Дюбуа прошел в польском Вроцлаве.

Усик доминировал в поединке, когда внезапно упал в пятом раунде после того, как Дюбуа нанес ему тяжелый удар по поясной линии.

Украинцу дали почти четыре минуты, чтобы восстановиться.

Ближе к концу восьмого раунда Усик впервые отправил Дюбуа в нокдаун.

Через две минуты после начала девятого раунда Усик ударил британца правой и тот упал. Судья объявил о досрочном нокауте.