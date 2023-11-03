Чому росіяни спробували наступати біля Вугледара — відповідь експерта
Категорія
Україна
Дата публікації

Чому росіяни спробували наступати біля Вугледара — відповідь експерта

війна
Джерело:  24 канал

Росіяни намагалися наступати у районі Вугледара й сформувати там напрямок для наступу. Однак Збройні Сили зупинили противника, завдавши ворогу тяжких втрат.

Що відомо про обстановку під Вугледаром

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, настільки активною найближчим часом може бути ця ділянка фронту та які плани в окупантів.

На Волноваському напрямку в росіян зараз стоїть завдання зайти в тил Мар'їнського угруповання. Окупанти не можуть видавити українські війська за Мар'їнку й відсунути лінію фронту від Донецька.

Мар'їнку утримує Курахівський гарнізон. Зараз в Курахове технічно можливо зайти тільки з півдня, тобто з боку Вугледара. Курахове підтримує і Мар'їнський, і Вугледарський гарнізон, – мовив Світан.

Декілька днів на Вугледарському напрямку ведуться серйозні артилерійські дуелі. На цьому напрямку росіяни останнім часом активно застосовують 152-мм снаряди та ракети до "Градів". Ймовірно, до Росії надійшли або китайські, або північнокорейські боєприпаси.

Російські загарбники намагаються рухатися з-під Вугледара в бік Курахового. Однак українські війська в контрбатарейній боротьбі зупиняють цей наступ, завдаючи ударів аж до Волновахи.

У районі Волновахи збирався один з військових штабів Росії, які перебувають у цьому районі. Були передані координати ворожого штабу й по Волновасі ЗСУ завдали серйозного удару, – зазначив військовий експерт.

Наразі наступальні дії росіян призупинено, але вони однозначно продовжуватимуться. Як тільки окупанти переформуються, отримають нову порцію боєприпасів, то рухатимуться далі.

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