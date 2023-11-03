Почему россияне попытались наступать под Угледаром — ответ эксперта

Россияне пытались наступать в районе Угледара и сформировать направление для наступления. Однако Вооруженные Силы остановили противника, нанеся врагу тяжелые потери.

Что известно об обстановке под Угледаром

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, столь активным в ближайшее время может быть этот участок фронта и какие планы у оккупантов.

На Волновахском направлении у россиян сейчас стоит задача зайти в тыл Марьинской группировки. Оккупанты не могут выдавить украинские войска за Марьинку и отодвинуть линию фронта от Донецка.

Марьинку удерживает Кураховский гарнизон. Сейчас в Курахово технически можно зайти только с юга, то есть со стороны Угледара. Курахово поддерживает и Марьинский, и Угледарский гарнизон, – сказал Свитан. Поделиться

Несколько дней на Угледарском направлении ведутся серьезные артиллерийские дуэли. В этом направлении россияне в последнее время активно применяют 152-мм снаряды и ракеты к "Градам". Вероятно, в Россию поступили либо китайские, либо северокорейские боеприпасы.

Российские захватчики пытаются двигаться из-под Угледара в сторону Курахово. Однако украинские войска в контрбатарейной борьбе останавливают это наступление, нанося удары вплоть до Волновахи.

В районе Волновахи собирался один из военных штабов России, находящихся в этом районе. Были переданы координаты вражеского штаба и по Волноваху ВСУ нанесли серьезный удар, – отметил военный эксперт. Поделиться

В настоящее время наступательные действия россиян приостановлены, но они будут однозначно продолжаться. Как только оккупанты переформируются, получат новую порцию боеприпасов, то будут двигаться дальше.