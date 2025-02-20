День донора на Подолі. Киян та гостей столиці запрошують долучитися — як це зробити

22 лютого (субота), з 9:00 до 12:00 охочих здати кров запрошують на акцію до Культурно-Мистецького центру НаУКМА (Київ, вул. Іллінська, 9), 2 поверх.

Підтримайте День донора на Подолі!

Спільноту Могилянки та Подолу запрошують долучитися до Дня донора, який пройде 22 лютого.

Кров потрібна всім — дітям, пораненим військовим і важкохворим. Ваша донація може врятувати життя! — йдеться у повідомленні. Поширити

Реєстрація проходить за посиланням.

Треба обрати зручний час та ознайомитись із правилами й рекомендаціями, після чого вас додадуть вас у чат донації у WhatsApp.

День донора на Подолі

Забір проводить команда медиків Центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова.

Організатори акції: спільнота сусідів «Подоляночка», Асоціація випускників, Культурно-Мистецький центр Могилянки та Агенти крові. Поширити

У разі питань можна звернутися на e-mail.