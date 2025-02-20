День донора на Подолі. Киян та гостей столиці запрошують долучитися — як це зробити
Категорія
Україна
Дата публікації

День донора на Подолі. Киян та гостей столиці запрошують долучитися — як це зробити

День донора
Джерело:  online.ua

22 лютого (субота), з 9:00 до 12:00 охочих здати кров запрошують на акцію до Культурно-Мистецького центру НаУКМА (Київ, вул. Іллінська, 9), 2 поверх.

Головні тези:

  • День донора на Подолі відбудеться у Культурно-Мистецькому центрі НаУКМА 22 лютого з 9:00 до 12:00.
  • Для участі у акції потрібно реєструватися за посиланням та ознайомитися з правилами й рекомендаціями.
  • Забір крові буде проводити команда медиків Центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова.

Підтримайте День донора на Подолі!

Спільноту Могилянки та Подолу запрошують долучитися до Дня донора, який пройде 22 лютого.

Кров потрібна всім — дітям, пораненим військовим і важкохворим. Ваша донація може врятувати життя! — йдеться у повідомленні.

Реєстрація проходить за посиланням.

Треба обрати зручний час та ознайомитись із правилами й рекомендаціями, після чого вас додадуть вас у чат донації у WhatsApp.

День донора на Подолі

Забір проводить команда медиків Центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова.

Організатори акції: спільнота сусідів «Подоляночка», Асоціація випускників, Культурно-Мистецький центр Могилянки та Агенти крові.

У разі питань можна звернутися на e-mail.

Долучайтесь і запрошуйте друзів! Ваша кров — шанс на життя!

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