День донора на Подолі. Киян та гостей столиці запрошують долучитися — як це зробити

22 лютого (субота), з 9:00 до 12:00 охочих здати кров запрошують на акцію до Культурно-Мистецького центру НаУКМА (Київ, вул. Іллінська, 9), 2 поверх.
Головні тези:
- День донора на Подолі відбудеться у Культурно-Мистецькому центрі НаУКМА 22 лютого з 9:00 до 12:00.
- Для участі у акції потрібно реєструватися за посиланням та ознайомитися з правилами й рекомендаціями.
- Забір крові буде проводити команда медиків Центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова.
Підтримайте День донора на Подолі!
Спільноту Могилянки та Подолу запрошують долучитися до Дня донора, який пройде 22 лютого.
Реєстрація проходить за посиланням.
Треба обрати зручний час та ознайомитись із правилами й рекомендаціями, після чого вас додадуть вас у чат донації у WhatsApp.
Забір проводить команда медиків Центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова.
У разі питань можна звернутися на e-mail.
Долучайтесь і запрошуйте друзів! Ваша кров — шанс на життя!