День донора на Подоле. Киевлян и гостей столицы приглашают присоединиться — как это сделать

Сообщество Могилянки и Подола приглашают присоединиться ко Дню донора, который пройдет 22 февраля.

Кровь нужна всем — детям, раненым военным и тяжелобольным. Ваша донация может спасти жизнь! — говорится в сообщении.

Регистрация проходит по ссылке.

Нужно выбрать удобное время и ознакомиться с правилами и рекомендациями, после чего вас добавят в чат донации в WhatsApp.