День донора на Подоле. Киевлян и гостей столицы приглашают присоединиться — как это сделать
Категория
Украина
Дата публикации

День донора на Подоле. Киевлян и гостей столицы приглашают присоединиться — как это сделать

День донора
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Источник:  online.ua

22 февраля (суббота), с 9:00 до 12:00 желающих сдать кровь приглашают на акцию в Культурно-художественный центр НаУКМА (Киев, ул. Ильинская, 9), 2 этаж.

Главные тезисы

  • День донора на Подоле в Киеве: всех желающих приглашают сдать кровь 22 февраля с 9:00 до 12:00 в Культурно-художественном центре НаУКМА.
  • Необходимо зарегистрироваться по ссылке, выбрать удобное время и ознакомиться с правилами и рекомендациями.
  • Забор крови будет производить опытная команда медиков Центра хирургии и трансплантологии им. Шалимова.

Поддержите День донора на Подоле!

Сообщество Могилянки и Подола приглашают присоединиться ко Дню донора, который пройдет 22 февраля.

Кровь нужна всем — детям, раненым военным и тяжелобольным. Ваша донация может спасти жизнь! — говорится в сообщении.

Регистрация проходит по ссылке.

Нужно выбрать удобное время и ознакомиться с правилами и рекомендациями, после чего вас добавят в чат донации в WhatsApp.

День донора на Подоле

Забор производит команда медиков Центра хирургии и трансплантологии им. Шалимова.

Организаторы акции: сообщество соседей «Подоляночка», Ассоциация выпускников, Культурно-художественный центр Могилянки и Агенты крови.

В случае вопросов можно обратиться на e-mail.

Присоединяйтесь и приглашайте друзей! Ваша кровь — шанс на жизнь!

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