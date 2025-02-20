День донора на Подоле. Киевлян и гостей столицы приглашают присоединиться — как это сделать

22 февраля (суббота), с 9:00 до 12:00 желающих сдать кровь приглашают на акцию в Культурно-художественный центр НаУКМА (Киев, ул. Ильинская, 9), 2 этаж.
Главные тезисы
- День донора на Подоле в Киеве: всех желающих приглашают сдать кровь 22 февраля с 9:00 до 12:00 в Культурно-художественном центре НаУКМА.
- Необходимо зарегистрироваться по ссылке, выбрать удобное время и ознакомиться с правилами и рекомендациями.
- Забор крови будет производить опытная команда медиков Центра хирургии и трансплантологии им. Шалимова.
Поддержите День донора на Подоле!
Сообщество Могилянки и Подола приглашают присоединиться ко Дню донора, который пройдет 22 февраля.
Регистрация проходит по ссылке.
Нужно выбрать удобное время и ознакомиться с правилами и рекомендациями, после чего вас добавят в чат донации в WhatsApp.
Забор производит команда медиков Центра хирургии и трансплантологии им. Шалимова.
В случае вопросов можно обратиться на e-mail.
Присоединяйтесь и приглашайте друзей! Ваша кровь — шанс на жизнь!