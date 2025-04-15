Держава має підтримувати експорт, а не лише захищати внутрішній ринок — Роман Анзін
Категорія
Економіка
Дата публікації

Держава має підтримувати експорт, а не лише захищати внутрішній ринок — Роман Анзін

Держава має підтримувати експорт, а не лише захищати внутрішній ринок — Роман Анзін

Головні тези:

  • Держава повинна підтримувати експорт, сприяючи виходу українських компаній на зовнішні ринки.
  • Експортне фінансування, страхування ризиків та інвестиції в логістику є важливими аспектами для успішного розвитку металотрейдингу в Україні.
  • Інтеграція українських компаній в європейські ланцюги постачання вимагає відповідності екологічним та технічним стандартам для зміцнення позицій на світовому ринку.
  • Значущими є дипломатичні домовленості з технічною стандартизацією та інвестиції відновлення і покращення транспортної інфраструктури для полегшення експортних операцій.

Генеральний директор компанії VARTIS Роман Анзін в інтерв’ю наголосив, що в умовах воєнної економіки фокус державної політики має зміщуватися з простого «захисту виробника» на активну підтримку експорту.

«Ми часто чуємо про захист національного виробника. Але в сучасному світі недостатньо закрити ринок митами чи квотами. Потрібні інструменти підтримки тих, хто готовий виходити на зовнішні ринки»

Роман Анзін

Роман Анзін

Генеральний директор компанії VARTIS

Серед необхідних кроків він називає експортне фінансування та страхування ризиків, дипломатичні домовленості про технічні стандарти та взаємне визнання сертифікації, інвестиції в логістику — відновлення портів, покращення залізничної мережі, західних транзитних переходів.

Анзін також наголошує, що українські компанії вже інтегруються в європейські ланцюги поставок. «Український метал використовується у великих проєктах, і якщо ми підтягнемо екологічні й технічні стандарти — зможемо зміцнити ці позиції», — підсумовує він.

Роман Анзін — генеральний директор компанії VARTIS, понад 10 років досвіду корпоративного управління. VARTIS — український оператор ринку металопрокату, провідний український металотрейдер.

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