Держава має підтримувати експорт, а не лише захищати внутрішній ринок — Роман Анзін

Головні тези:
- Держава повинна підтримувати експорт, сприяючи виходу українських компаній на зовнішні ринки.
- Експортне фінансування, страхування ризиків та інвестиції в логістику є важливими аспектами для успішного розвитку металотрейдингу в Україні.
- Інтеграція українських компаній в європейські ланцюги постачання вимагає відповідності екологічним та технічним стандартам для зміцнення позицій на світовому ринку.
- Значущими є дипломатичні домовленості з технічною стандартизацією та інвестиції відновлення і покращення транспортної інфраструктури для полегшення експортних операцій.
Генеральний директор компанії VARTIS Роман Анзін в інтерв’ю наголосив, що в умовах воєнної економіки фокус державної політики має зміщуватися з простого «захисту виробника» на активну підтримку експорту.
Серед необхідних кроків він називає експортне фінансування та страхування ризиків, дипломатичні домовленості про технічні стандарти та взаємне визнання сертифікації, інвестиції в логістику — відновлення портів, покращення залізничної мережі, західних транзитних переходів.
Анзін також наголошує, що українські компанії вже інтегруються в європейські ланцюги поставок. «Український метал використовується у великих проєктах, і якщо ми підтягнемо екологічні й технічні стандарти — зможемо зміцнити ці позиції», — підсумовує він.
Роман Анзін — генеральний директор компанії VARTIS, понад 10 років досвіду корпоративного управління. VARTIS — український оператор ринку металопрокату, провідний український металотрейдер.