Государство должно поддерживать экспорт, а не только защищать внутренний рынок — Роман Анзин
Категория
Экономика
Дата публикации

Государство должно поддерживать экспорт, а не только защищать внутренний рынок — Роман Анзин

Государство должно поддерживать экспорт, а не только защищать внутренний рынок — Роман Анзин
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Главные тезисы

  • Государство должно поддерживать экспорт, способствуя выходу украинских компаний на внешние рынки.
  • Экспортное финансирование, страхование рисков и инвестиции в логистику являются важными аспектами успешного развития металлотрейдинга в Украине.
  • Интеграция украинских компаний в европейские цепи поставок требует соответствия экологическим и техническим стандартам для укрепления позиций на мировом рынке.
  • Значительны дипломатические договоренности с технической стандартизацией и инвестиции восстановления и улучшения транспортной инфраструктуры для облегчения экспортных операций.

Генеральный директор компании VARTIS Роман Анзин в интервью подчеркнул, что в условиях военной экономики фокус государственной политики должен сместиться с простой «защиты производителя» к активной поддержке экспортёров.

Мы часто слышим о защите национального производителя. Но в современном мире недостаточно просто закрыть рынок пошлинами и квотами. Нужны инструменты поддержки тех, кто готов выходить на внешние рынки.

Роман Анзин

Роман Анзин

Генеральный директор компании VARTIS

Среди необходимых шагов он называет экспортное финансирование и страхование рисков, дипломатические соглашения по техническим стандартам и взаимному признанию сертификации, инвестиции в логистику — восстановление портов, улучшение железнодорожной сети, укрепление транзитных коридоров на западной границе.

Анзин также отмечает, что украинские компании уже интегрируются в европейские цепочки поставок. «Украинский металл используется в крупных проектах, и если мы подтянем экологические и технические стандарты — сможем ещё сильнее закрепиться на этих рынках», — резюмирует він.

Роман Анзин — генеральный директор компании VARTIS, более 10 лет опыта в корпоративном управлении. VARTIS — украинский оператор рынка металлопроката и ведущий национальный металлотрейдер.

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