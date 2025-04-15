Государство должно поддерживать экспорт, а не только защищать внутренний рынок — Роман Анзин

Генеральный директор компании VARTIS Роман Анзин в интервью подчеркнул, что в условиях военной экономики фокус государственной политики должен сместиться с простой «защиты производителя» к активной поддержке экспортёров.

Мы часто слышим о защите национального производителя. Но в современном мире недостаточно просто закрыть рынок пошлинами и квотами. Нужны инструменты поддержки тех, кто готов выходить на внешние рынки. Роман Анзин Генеральный директор компании VARTIS

Среди необходимых шагов он называет экспортное финансирование и страхование рисков, дипломатические соглашения по техническим стандартам и взаимному признанию сертификации, инвестиции в логистику — восстановление портов, улучшение железнодорожной сети, укрепление транзитных коридоров на западной границе.

Анзин также отмечает, что украинские компании уже интегрируются в европейские цепочки поставок. «Украинский металл используется в крупных проектах, и если мы подтянем экологические и технические стандарты — сможем ещё сильнее закрепиться на этих рынках», — резюмирует він.

Роман Анзин — генеральный директор компании VARTIS, более 10 лет опыта в корпоративном управлении. VARTIS — украинский оператор рынка металлопроката и ведущий национальный металлотрейдер.