11 квітня було попереджено спробу нападу на офісний комплекс на Подолі, в якому знаходиться офіс українського незалежного медіа online.ua. Наша редакція звертається до громадськості та ЗМІ із проханням щодо розголосу події та повідомлення деталей, які могли б допомогти слідству.

Надвечір 11 квітня до поліції Києва надійшов дзвінок про те, що двох підозрілих чоловіків помітили під час спроби одного з них поцілити у будівлю офісного комплексу ручним реактивним патроном дистанційної дії. Злочинним намірам зловмисників перешкодили громадяни, які оперативно повідомили лінію 112 про цю подію.

Інспектори нацполіції швидко прибули на місце та виявили неподалік офісного комплексу одного з чоловіків, схожого за описом. Другому зловмиснику вдалось втекти.

Редакція online.ua звертається до всіх, хто має хоч якусь інформацію щодо цієї людини на фото, сконтактувати з нашою редакцією або поліцією, щоб допомогти слідству.

Фото: online.ua

Під час перевірки речей зловмисника, якого затримали патрульні, було виявлено предмети, схожі на світлові сигнальні ракети та набої.

Затриманий чоловік не надав жодних пояснень своїм діям, тому патрульні викликали на місце події слідчих. Щодо зловмисника порушено справу.

Нашій редакції поки невідомі мотиви двох вищезазначених зловмисників і ми не можемо стверджувати, що вони мали на меті поцілити саме у наше приміщення, адже в зазначеному комплексі знаходиться низка офісів. Тому ми почали власне журналістське розслідування і будемо уважно слідкувати за перебігом цієї справи.

З наших джерел нам вдалося зібрати певні характеристики щодо “предметів”, виявлених у речах затриманого зловмисника. Відповідно до наявних фото нацполіції, ними виявились реактивні ручні патрони дистанційної дії.

Це сигнальні ракети виробництва, ймовірно, ще Радянського Союзу, судячи з того, що я бачу на фотографії. Там всередині пороховий заряд, який дозволяє їй летіти. Вони можуть долітати безпосередньо до кількох сотень метрів дальності. І тоді “розлітатися” на три чи на п'ять “зірочок”, які теж горять. Відповідно, може спричинити пожежу, — зазначив експерт з вибухонебезпечних предметів. Поширити

Багато відео так званих “РОПудів” ми знайшли в інтернеті, адже вони дуже популярні серед російської аудиторії. “Запальну силу” сигнальної ракети ви можете самостійно оцінити під час перегляду цього відео:

Один з військових експертів на наш запит додав, що “такий освітлювальний патрон може пробити вікно у разі пострілу з близької відстані і спричинити пожежу. Він підсумував, що якщо влучити в людину, то він може залишити опік або дуже сильно травмувати; але якщо потрапити людині в око чи скроню, то, в принципі, можна людину і вбити”.

Також за допомогою онлайн-системи відкритих даних YouControl нам вдалося дізнатися, що зловмисник, якого затримали патрульні, неодноразово притягався за адміністративні та кримінальні правопорушення не лише в Києві, а і в інших містах України.

Він родом з Донецької області, де ріс та навчався, пізніше переїхав до Києва. Журналістам редакції вдалося поспілкуватися з кількома його колишніми колегами по роботі. Вони розповіли, що він мав проблеми з алкогольною та наркотичною залежностями.

Колишні колеги пригадали випадок, коли він навіть навмисно хотів інфікувати матеріали у лабораторії однієї з медичних установ, де працював, щоб заразити людей.

Варто звернути увагу на той факт, що його колишні колеги підтвердили, що ще до повномасштабного вторгнення, він неодноразово агітував за Партію Шарія, носив її символіку та підтримував тісний контакт з її представниками.

Нагадаємо, що Партія Шарія — заборонена проросійська політична партія в Україні. Створена пропагандистом та колишнім журналістом Анатолієм Шарієм, який 2012 року втік з України, і продовжив вести проросійську пропаганду й пропагувати українофобію. За даними СБУ, Шарій знімає свої відео для дискредитації України в інтересах російських спецслужб. 6 вересня 2022 діяльність Партії Шарія в Україні була остаточно заборонена.

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