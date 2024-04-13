11 апреля была предотвращена попытка нападения на офисный комплекс на Подоле, в котором находится офис украинского независимого медиа online.ua. Наша редакция обращается к общественности и СМИ с просьбой о огласке события и сообщении деталей, которые могли бы помочь следствию.

Вечером 11 апреля в полицию Киева поступил звонок о том, что двоих подозрительных мужчин заметили при попытке одного из них попасть в здание офисного комплекса ручным реактивным патроном дистанционного действия. Преступным намерениям злоумышленников помешали граждане, оперативно уведомившие линию 112 об этом событии.

Инспекторы нацполиции быстро прибыли на место и обнаружили недалеко от офисного комплекса одного из мужчин, похожего по описанию. Второму злоумышленнику удалось скрыться.

Редакция online.ua обращается ко всем, кто имеет хоть какую-то информацию относительно этого человека на фото, связаться с нашей редакцией или полицией, чтобы помочь следствию.

Фото: online.ua

Во время проверки вещей злоумышленника, задержанного патрульными, были обнаружены предметы, похожие на световые сигнальные ракеты и патроны.

Задержанный мужчина не дал никаких объяснений своим действиям, поэтому патрульные вызвали на место происшествия следователей. В отношении злоумышленника возбуждено дело.

Нашей редакции пока неизвестны мотивы двух вышеупомянутых злоумышленников и мы не можем утверждать, что они целились именно в наше помещение, ведь в указанном комплексе находится ряд офисов. Поэтому мы начали собственное журналистское расследование и будем внимательно следить за ходом этого дела.

Из наших источников нам удалось собрать определенные характеристики относительно предметов, выявленных в вещах задержанного злоумышленника. Согласно имеющимся фото нацполиции, ими оказались реактивные ручные патроны дистанционного действия.

Это сигнальные ракеты производства, вероятно еще Советского Союза, судя по тому, что я вижу на фотографии. Там внутри пороховой заряд, позволяющий ей лететь. Они могут долетать непосредственно до нескольких сот метров дальности. И тогда могут "разлететься" на три или пять "звездочек", которые тоже горят. Соответственно, может привести к пожару, — отметил эксперт по взрывоопасным предметам. Поделиться

Много видео так называемых "РОПудов" мы нашли в интернете, ведь они очень популярны среди российской аудитории. "Зажигательную силу" сигнальной ракеты вы можете самостоятельно оценить при просмотре этого видео:

Один из военных экспертов по нашему запросу добавил, что “такой осветительный патрон может пробить окно в случае выстрела с близкого расстояния и вызвать пожар. Он подытожил, что если попасть в человека, то он может оставить ожог или сильно травмировать; но если попасть человеку в глаза или висок, то, в принципе, можно человека и убить”.

Также с помощью онлайн-системы открытых данных YouControl нам удалось узнать, что злоумышленник, задержанный патрульными, неоднократно привлекался за административные и уголовные правонарушения не только в Киеве, но и в других городах Украины.

Он родом из Донецкой области, где рос и учился, позже переехал в Киев. Журналистам редакции удалось пообщаться с его несколькими бывшими коллегами по работе. Они рассказали, что у него были проблемы с алкогольной и наркотической зависимостями.

Бывшие коллеги вспомнили случай, когда он даже намеренно хотел инфицировать материалы в лаборатории одного из медицинских учреждений, где работал, чтобы заразить людей.

Следует обратить внимание на тот факт, что его бывшие коллеги подтвердили, что еще до полномасштабного вторжения он неоднократно агитировал за Партию Шария, носил ее символику и поддерживал тесный контакт с ее представителями.

Напомним, что Партия Шария — запрещенная пророссийская политическая партия в Украине. Создана пропагандистом и бывшим журналистом Анатолием Шарием, который в 2012 году сбежал из Украины, и продолжил вести пророссийскую пропаганду и пропагандировать украинофобию. По данным СБУ, Шарий снимает видео для дискредитации Украины в интересах российских спецслужб. 6 сентября 2022 года деятельность Партии Шария в Украине была окончательно запрещена.

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