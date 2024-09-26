Міжнародна група науковці виростила дерево з насіння віком у понад 1 тис років, знайдене ще у 1980-х роках минулого століття у печері на північ від Єрусалиму.

Що відомо про дерево, виращене з насіння віком у понад 1 тис років

Зазначається, що вирощене дерево пов’язане із втраченим родом цих рослин, які згадуються навіть у біблійних текстах.

Підкреслюється, що дослідженням дерева зайнялись науковці зі США, Ізраїлю, Швейцарії, Австралії, Швеції та Франції після того, як воно досягло 3 метрів заввишки.

Для цього знадобилось не менше 14 років роботи. Рослині вже дали назву Шеба.

Дослідники виростили дерева з насіння віком у понад 1 тис років

Зокрема, вирощене дерево належить до роду Commiphora сімейства Burseraceae, що включає в себе близько 200 видів рослин.

Дерева цього сімейства ростуть переважно на території Африки, на Мадагаскарі та Аравійському півострові.

Однак вирощене дерево за властивостями відрізняється від усіх інших представників сімейства.

Спочатку науковці припускали, що Шеба може бути так званим "юдейським бальзамом", який у давнину цінувався за ароматичні властивості.

Цю рослину детально описали грецькі, римсько-візантійські та посткласичні автори в період від IV до VIII століття нашої ери.

У однак вирощеного дерева не має жодних ароматичних сполук і через це гіпотезу підтвердити не вдалось.

До якого втраченого виду може відноситись вирощене дерево

Зараз науковці схиляються до думки, що відроджене дерево може належати до рослин, з яких видобували біблійне "цорі" — смолу, що використовували для сцілення і описи якої наводяться в книгах Буття, Єремії та Єзекіїля.

За результатами фітохімічного аналізу листя та смоли вдалось з’ясувати, що вирощене дерево у великій кількості містить пентациклічні тритерпеноїди — ця сполука сприяє загоєнню ран та має протизапальні, антибактеріальні та протипухлинні властивості.

Крім того, науковці виявили в рослині високий рівень (30%) сквалену — органічної речовини, яка широко використовується для догляду за шкірою.

Біблійне "цорі", ймовірно, продукт місцевого виду. Воно було пов’язане з історичним регіоном Ґілеад у рифтовій долині Мертвого моря та Йордану — гірській, багатій лісами території в давнину з нижньою родючою долиною, — зазначають автори дослідження. Поширити

Цю тезу підтверджує той факт, що насіння дерева дійсно знайшли в печері в долині Йорданського рифту Мертвого моря.

Наразі у науковців не має остаточного пояснення того, як насіння могло опинитись у печері.

Найбільш переконливою версією є та, за якою насіння потрапило до печери у шлунку якоїсь тварини.

Залишення насіння Шеби в печері твариною або птахом підтверджується доказами того, що дрібні гризуни зберігають насіння Commiphora, а його стиглі плоди їдять птахи, зокрема голуби й інші представники фауни, останки яких були знайдені під час археологічних розкопок в Юдейській пустелі. Деякі з них досі населяють регіон, — підкреслюють науковці. Поширити

Проте на момент, коли насіння залишили в пустелі, юдейський бальзам уже зник на тій території.

Інші розкопки виявили, що печери використовували як сховки для товарів.