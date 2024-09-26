Международная группа ученых вырастила дерево из семян в возрасте более 1 тыс. лет, найденное еще в 1980-х годах прошлого века в пещере севернее Иерусалима.
Главные тезисы
- Исследователи вырастили древнее дерево из семян возрастом более 1 тыс. лет, обнаруженных в пещере севернее Иерусалима.
- Дерево принадлежит к роду семейства Commiphora Burseraceae и содержит противовоспалительные и полезные свойства.
- Ученые предполагают, что это древнее растение может быть связано с библейским “цори” и использовалось в лечебных целях.
- Фитохимический анализ дерева выявил наличие пентациклических тритерпеноидов и сквалена, обладающих медицинскими свойствами.
- Результаты исследования открывают новые перспективы для изучения утраченных растений и лечебных средств, а также вызывают вопросы о происхождении и использовании этого уникального вид растения.
Что известно о дереве, выращенном из семян в возрасте более 1 тыс. лет
Отмечается , что выращенное дерево связано с утраченным родом этих растений, упоминаемых даже в библейских текстах.
Подчеркивается, что исследованием дерева занялись ученые из США, Израиля, Швейцарии, Австралии, Швеции и Франции после того, как достигло 3 метров высотой.
Для этого потребовалось не менее 14 лет работы. Растению уже дали название Шеба.
В частности, выращенное дерево принадлежит к роду Commiphora семейства Burseraceae, включающему около 200 видов растений.
Деревья этого семейства растут преимущественно на территории Африки, Мадагаскаре и Аравийском полуострове.
Однако выращенное дерево по свойствам отличается от всех остальных представителей семейства.
Первоначально ученые предполагали, что Шеба может быть так называемым "иудейским бальзамом", который в древности ценился за ароматические свойства.
Это растение подробно описали греческие, римско-византийские и постклассические авторы в период от IV до VIII веков нашей эры.
Однако выращенного дерева нет никаких ароматических соединений и из-за этого гипотезу подтвердить не удалось.
К какому упущенному виду может относиться выращенное дерево
Сейчас ученые склоняются к мысли, что возрожденное дерево может принадлежать растениям, из которых извлекали библейское "цори" — смолу, которые использовали для исцеления и описания которой приводятся в книгах Бытия, Иеремии и Иезекииля.
По результатам фитохимического анализа листьев и смолы удалось выяснить, что выращенное дерево в большом количестве содержит пентациклические тритерпеноиды — это соединение способствует заживлению ран и обладает противовоспалительными, антибактериальными и противоопухолевыми свойствами.
Кроме того, ученые обнаружили в растении высокий уровень (30%) сквалена — органического вещества, широко используемого для ухода за кожей.
Этот тезис подтверждает тот факт, что семена дерева действительно нашли в пещере в долине Иорданского рифта Мертвого моря.
Сейчас у ученых нет окончательного объяснения того, как семена могли оказаться в пещере.
Наиболее убедительной версией является та, по которой семена попали в пещеру в желудке какого-нибудь животного.
Однако к моменту, когда семена оставили в пустыне, иудейский бальзам уже исчез на той территории.
Другие раскопки обнаружили, что пещеры использовались в качестве укрытий для товаров.
Больше по теме
- Категория
- Сад и огород
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-