Исследователи вырастили дерево из семян в возрасте более 1 тыс. лет
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Исследователи вырастили дерево из семян в возрасте более 1 тыс. лет

Дерево
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Международная группа ученых вырастила дерево из семян в возрасте более 1 тыс. лет, найденное еще в 1980-х годах прошлого века в пещере севернее Иерусалима.

Главные тезисы

  • Исследователи вырастили древнее дерево из семян возрастом более 1 тыс. лет, обнаруженных в пещере севернее Иерусалима.
  • Дерево принадлежит к роду семейства Commiphora Burseraceae и содержит противовоспалительные и полезные свойства.
  • Ученые предполагают, что это древнее растение может быть связано с библейским “цори” и использовалось в лечебных целях.
  • Фитохимический анализ дерева выявил наличие пентациклических тритерпеноидов и сквалена, обладающих медицинскими свойствами.
  • Результаты исследования открывают новые перспективы для изучения утраченных растений и лечебных средств, а также вызывают вопросы о происхождении и использовании этого уникального вид растения.

Что известно о дереве, выращенном из семян в возрасте более 1 тыс. лет

Отмечается , что выращенное дерево связано с утраченным родом этих растений, упоминаемых даже в библейских текстах.

Подчеркивается, что исследованием дерева занялись ученые из США, Израиля, Швейцарии, Австралии, Швеции и Франции после того, как достигло 3 метров высотой.

Для этого потребовалось не менее 14 лет работы. Растению уже дали название Шеба.

Ученым удалось возродить древнее библейское растение
Исследователи вырастили деревья из семян в возрасте более 1 тыс. лет

В частности, выращенное дерево принадлежит к роду Commiphora семейства Burseraceae, включающему около 200 видов растений.

Деревья этого семейства растут преимущественно на территории Африки, Мадагаскаре и Аравийском полуострове.

Однако выращенное дерево по свойствам отличается от всех остальных представителей семейства.

Первоначально ученые предполагали, что Шеба может быть так называемым "иудейским бальзамом", который в древности ценился за ароматические свойства.

Это растение подробно описали греческие, римско-византийские и постклассические авторы в период от IV до VIII веков нашей эры.

Однако выращенного дерева нет никаких ароматических соединений и из-за этого гипотезу подтвердить не удалось.

К какому упущенному виду может относиться выращенное дерево

Сейчас ученые склоняются к мысли, что возрожденное дерево может принадлежать растениям, из которых извлекали библейское "цори" — смолу, которые использовали для исцеления и описания которой приводятся в книгах Бытия, Иеремии и Иезекииля.

По результатам фитохимического анализа листьев и смолы удалось выяснить, что выращенное дерево в большом количестве содержит пентациклические тритерпеноиды — это соединение способствует заживлению ран и обладает противовоспалительными, антибактериальными и противоопухолевыми свойствами.

Кроме того, ученые обнаружили в растении высокий уровень (30%) сквалена — органического вещества, широко используемого для ухода за кожей.

Библейское "цори", вероятно, продукт местного вида. Оно было связано с историческим регионом Галаад в рифтовой долине Мертвого моря и Иордана — горной, богатой лесами территории в древности с нижней плодородной долиной, отмечают авторы исследования.

Этот тезис подтверждает тот факт, что семена дерева действительно нашли в пещере в долине Иорданского рифта Мертвого моря.

Сейчас у ученых нет окончательного объяснения того, как семена могли оказаться в пещере.

Наиболее убедительной версией является та, по которой семена попали в пещеру в желудке какого-нибудь животного.

Оставление семян Шебы в пещере животным или птицей подтверждается доказательствами того, что мелкие грызуны хранят семена Commiphora, а его спелые плоды едят птицы, в том числе голуби и другие представители фауны, останки которых были найдены во время археологических раскопок в Иудейской пустыне. Некоторые из них до сих пор населяют регион, подчеркивают ученые.

Однако к моменту, когда семена оставили в пустыне, иудейский бальзам уже исчез на той территории.

Другие раскопки обнаружили, что пещеры использовались в качестве укрытий для товаров.

Шеба, возможно, считалось достаточно ценным, чтобы намеренно поместить его в пещеру. Если это было вмешательство человека, его также могли привезти из-за пределов региона, возможно, с намерением повторно интродуцировать некогда ценный вид Commiphora, также предполагают исследователи.

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