Про важливість захисту енергооб’єктів для забезпечення енергетичної безпеки України з редакцією online.ua у своєму есе поділилась Марія Охріменко, переможниця конкурсу есе серед молоді про енергетичну безпеку, який провів USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ).

Енергетичну безпеку України можна поділити на дві складові:

незалежність енергосистеми від зовнішніх безпекових впливів;

доступність енергоресурсів, їх раціональне використання, підвищення стійкості енергосистеми, посилення стабільності енергопоcтачання, підвищення коефіцієнтів корисної дії енергогенеруючих установок, вжиття заходів з енергоефективності, зниження відсотка тепловтрат, використання малої та середньої розподіленої генерації, можливість акумулювати енергію, оптимальні своєчасні рішення у надзвичайних ситуаціях, ефективне використання наявних ресурсів, модернізація застарілого енергетичного обладнання, тощо.

Усі ці складові формують картину нашої енергетичної незалежності та безпеки. Якщо велику нашу централізовану систему розбити на менші складові, які зможуть працювати самостійно або приєднуватись до великої системи за потреби, або ж окремо забезпечувати живлення критично важливих об’єктів, здається, енергосистема має стати стабільнішою.

Звичайно, що потрібні кошти на захисні споруди і модернізацію енергетичного обладнання. Дуже хочеться щоб наші енергооб’єкти були захищені від прильотів як мінімум армованим бетоном.

Все це потребує фінансових ресурсів. Я особисто вдячна за міжнародну допомогу, завдяки якій, попри ворожі обстріли, продовжують працювати наші електростанціі та котельні.

Без тепла та світла взимку життя перетворюється на виживання. Для мене важливо жити й розвиватись в Україні.

Що можу зробити особисто я для зміцнення енергетичної безпеки України? Я можу заохочувати однолітків та інших оточуючих мене людей думати, раціонально споживати, привертати увагу до теми.

Розумно використовувати енергетичні ресурси вже зараз та підготуватись до зими через запас простих речей, таких як їжа, яка не потребує обробки, теплі ковдри і термоодяг, павербанки, лампи на батарейках, тощо.

А ще я можу гарно вчитися й турбуватись про своє здоров’я, щоб у майбутньому працювати на користь України в енергетично добре забезпеченій Україні.