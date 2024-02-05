О важности защиты энергообъектов для обеспечения энергетической безопасности Украины с редакцией online.ua в своем эссе поделилась Мария Охрименко, победительница конкурса эссе среди молодежи об энергетической безопасности, проведенном USAID Проектом энергетической безопасности (ПЭБ).

Энергетическую безопасность Украины можно разделить на две составляющие:

независимость энергосистемы от внешних воздействий безопасности;

доступность энергоресурсов, их рациональное использование, повышение устойчивости энергосистемы, усиление стабильности энергоснабжения, повышение коэффициентов полезного действия энергогенерирующих установок, принятие мер по энергоэффективности, снижение процента теплопотерь, использование малой и средней распределенной генерации, возможность аккумулировать энергию, оптимальные решения в чрезвычайных положениях, использование имеющихся ресурсов, модернизация устаревшего энергетического оборудования и т.д.

Все эти составляющие формируют картину нашей независимости и безопасности. Если большую нашу централизованную систему разбить на меньшие составляющие, которые смогут работать самостоятельно или присоединяться к большой системе при необходимости, или отдельно обеспечивать питание критически важных объектов, кажется, энергосистема должна стать более стабильной.

Конечно, необходимы средства на защитные сооружения и модернизацию энергетического оборудования. Очень хочется, чтобы наши энергообъекты были защищены от прилетов как минимум армированным бетоном.

Все это нуждается в финансовых ресурсах. Я благодарна за международную помощь, благодаря которой, несмотря на вражеские обстрелы, продолжают работать наши электростанции и котельные.

Без тепла и света зимой жизнь превращается в выживание. Для меня важно жить и развиваться в Украине.

Что могу сделать лично для укрепления энергетической безопасности Украины? Я могу поощрять сверстников и других окружающих меня людей думать, рационально потреблять, обращать внимание на тему.

Разумно использовать энергетические ресурсы уже сейчас и подготовиться к зиме через запас простых вещей, таких как еда, не требующая обработки, теплые одеяла и термоодежда, павербанки, лампы на батарейках и т.д.

А еще я могу хорошо учиться и беспокоиться о своем здоровье, чтобы в будущем работать в пользу Украины в энергетически хорошо обеспеченной Украине.