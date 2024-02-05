Очень хочется, чтобы наши энергообъекты были защищены от прилетов как минимум армированным бетоном
Категория
Технологии
Дата публикации

Очень хочется, чтобы наши энергообъекты были защищены от прилетов как минимум армированным бетоном

Мария Охрименко
Read in English
Читати українською
Источник:  USAID Проект энергетической безопасности

О важности защиты энергообъектов для обеспечения энергетической безопасности Украины с редакцией online.ua в своем эссе поделилась Мария Охрименко, победительница конкурса эссе среди молодежи об энергетической безопасности, проведенном USAID Проектом энергетической безопасности (ПЭБ).

Энергетическую безопасность Украины можно разделить на две составляющие:

  • независимость энергосистемы от внешних воздействий безопасности;

  • доступность энергоресурсов, их рациональное использование, повышение устойчивости энергосистемы, усиление стабильности энергоснабжения, повышение коэффициентов полезного действия энергогенерирующих установок, принятие мер по энергоэффективности, снижение процента теплопотерь, использование малой и средней распределенной генерации, возможность аккумулировать энергию, оптимальные решения в чрезвычайных положениях, использование имеющихся ресурсов, модернизация устаревшего энергетического оборудования и т.д.

Все эти составляющие формируют картину нашей независимости и безопасности. Если большую нашу централизованную систему разбить на меньшие составляющие, которые смогут работать самостоятельно или присоединяться к большой системе при необходимости, или отдельно обеспечивать питание критически важных объектов, кажется, энергосистема должна стать более стабильной.

Конечно, необходимы средства на защитные сооружения и модернизацию энергетического оборудования. Очень хочется, чтобы наши энергообъекты были защищены от прилетов как минимум армированным бетоном.

Все это нуждается в финансовых ресурсах. Я благодарна за международную помощь, благодаря которой, несмотря на вражеские обстрелы, продолжают работать наши электростанции и котельные.

Без тепла и света зимой жизнь превращается в выживание. Для меня важно жить и развиваться в Украине.

Что могу сделать лично для укрепления энергетической безопасности Украины? Я могу поощрять сверстников и других окружающих меня людей думать, рационально потреблять, обращать внимание на тему.

Разумно использовать энергетические ресурсы уже сейчас и подготовиться к зиме через запас простых вещей, таких как еда, не требующая обработки, теплые одеяла и термоодежда, павербанки, лампы на батарейках и т.д.

А еще я могу хорошо учиться и беспокоиться о своем здоровье, чтобы в будущем работать в пользу Украины в энергетически хорошо обеспеченной Украине.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.