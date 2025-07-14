Джамала офіційно стала членкинею Академії "Ґреммі" — що це означає

Це означає, що відтепер я маю право голосу у найпрестижнішій музичній премії світу — Grammy Awards ("Ґреммі" — ред.) Чому це так важливо для мене? Бо це — не просто титул. Це — визнання твоєї професійної ваги. Це — доступ до спільноти, яка визначає не тільки популярність, а і якість. Це — можливість формувати історію сучасної музики. Звучить голосно, але це факт.