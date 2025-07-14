Джамала офіційно стала членкинею Академії "Ґреммі" — що це означає
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Джамала офіційно стала членкинею Академії "Ґреммі" — що це означає

Джамала
Джерело:  online.ua

Лауреатка Шевченківської премії, співачка й переможниця Євробачення-2016 Джамала стала членкинею національної Академії мистецтва і науки звукозапису США

Головні тези:

  • Членство Джамали у Академії "Ґреммі" надає їй право голосу на Grammy Awards та є визнанням її професійної ваги.
  • Для української співачки це можливість формувати історію сучасної музики та просувати українську музику на світовому рівні.
  • Джамала підкреслила, що членство в Академії "Ґреммі" дозволить бути голосом української музики в міжнародних розмовах та на найвідоміших сценах.

Джамала офіційно стала членкинею Академії "Ґреммі"

Українська співачка та авторка пісень Сусана Джамаладінова, більш відома як Джамала, офіційно стала академіком "Ґреммі".

Про це Джамала повідомила в instagram.

Це означає, що відтепер я маю право голосу у найпрестижнішій музичній премії світу — Grammy Awards ("Ґреммі" — ред.) Чому це так важливо для мене? Бо це — не просто титул. Це — визнання твоєї професійної ваги. Це — доступ до спільноти, яка визначає не тільки популярність, а і якість. Це — можливість формувати історію сучасної музики. Звучить голосно, але це факт.

Джамала

Джамала

Співачка

Вона підкреслила, що особливість членства в тому, що воно дозволяє "бути голосом української музики там, де її досі замало".

Можливо, я іноді здаюся занадто мрійливою. Але я щиро вірю — українська музика має бути почутою. На найвідоміших сценах. У найвищих залах. У розмовах, що визначають майбутнє індустрії.

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