Джамала офіційно стала членкинею Академії "Ґреммі" — що це означає

Лауреатка Шевченківської премії, співачка й переможниця Євробачення-2016 Джамала стала членкинею національної Академії мистецтва і науки звукозапису США
Головні тези:
- Членство Джамали у Академії "Ґреммі" надає їй право голосу на Grammy Awards та є визнанням її професійної ваги.
- Для української співачки це можливість формувати історію сучасної музики та просувати українську музику на світовому рівні.
- Джамала підкреслила, що членство в Академії "Ґреммі" дозволить бути голосом української музики в міжнародних розмовах та на найвідоміших сценах.
Джамала офіційно стала членкинею Академії "Ґреммі"
Українська співачка та авторка пісень Сусана Джамаладінова, більш відома як Джамала, офіційно стала академіком "Ґреммі".
Про це Джамала повідомила в instagram.
Вона підкреслила, що особливість членства в тому, що воно дозволяє "бути голосом української музики там, де її досі замало".