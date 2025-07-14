Джамала официально стала членом Академии "Грэмми" — что это значит

Лауреат Шевченковской премии, певица и победительница Евровидения-2016 Джамала стала членом национальной Академии искусства и науки звукозаписи США
Главные тезисы
- Членство Джамалы в Академии “Грэмми” дает ей право голоса на Grammy Awards и признание ее профессионального веса.
- Это шанс формировать историю современной музыки и продвигать украинскую музыку на мировом уровне.
- Джамала подчеркнула важность членства в Академии для того, чтобы быть голосом украинской музыки в международных разговорах и на самых известных сценах.
Джамала официально стала членом Академии "Грэмми"
Украинская певица и автор песен Сусана Джамаладинова, более известная как Джамала, официально стала академиком "Грэмми".
Об этом Джамала сообщила в instagram.
Она подчеркнула, что особенность членства в том, что оно позволяет "быть голосом украинской музыки там, где ее до сих пор мало".