Это значит, что теперь я имею право голоса в самой престижной музыкальной премии мира — Grammy Awards ("Грэмми" — ред.). Почему это так важно для меня? Потому что это не просто титул. Это признание твоего профессионального веса. Это доступ к сообществу, которое определяет не только популярность, но и качество. Это возможность формировать историю современной музыки. Звучит громко, но это факт.