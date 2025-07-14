Джамала официально стала членом Академии "Грэмми" — что это значит
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Джамала официально стала членом Академии "Грэмми" — что это значит

Джамала
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Источник:  online.ua

Лауреат Шевченковской премии, певица и победительница Евровидения-2016 Джамала стала членом национальной Академии искусства и науки звукозаписи США

Главные тезисы

  • Членство Джамалы в Академии “Грэмми” дает ей право голоса на Grammy Awards и признание ее профессионального веса.
  • Это шанс формировать историю современной музыки и продвигать украинскую музыку на мировом уровне.
  • Джамала подчеркнула важность членства в Академии для того, чтобы быть голосом украинской музыки в международных разговорах и на самых известных сценах.

Джамала официально стала членом Академии "Грэмми"

Украинская певица и автор песен Сусана Джамаладинова, более известная как Джамала, официально стала академиком "Грэмми".

Об этом Джамала сообщила в instagram.

Это значит, что теперь я имею право голоса в самой престижной музыкальной премии мира — Grammy Awards ("Грэмми" — ред.). Почему это так важно для меня? Потому что это не просто титул. Это признание твоего профессионального веса. Это доступ к сообществу, которое определяет не только популярность, но и качество. Это возможность формировать историю современной музыки. Звучит громко, но это факт.

Джамала

Джамала

Певица

Она подчеркнула, что особенность членства в том, что оно позволяет "быть голосом украинской музыки там, где ее до сих пор мало".

Может быть, я иногда кажусь слишком мечтательной. Но я искренне верю — украинская музыка должна быть услышана. На самых известных сценах. В самых высоких залах. В разговорах, определяющих будущее промышленности.

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