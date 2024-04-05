Ексдепутата-втікача Онищенка засудили до 15 років вʼязниці у газовій справі
Категорія
Україна
Дата публікації

Ексдепутата-втікача Онищенка засудили до 15 років вʼязниці у газовій справі

САП
Олександр Онищенко

Колишнього депутата Олександра Онищенка визнали винним у розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу.

Олександр Онищенко отримав вирок

Вищий антикорупційний суд призначив Онищенку 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його фінансовий директор отримав 12 років.

Їх обвинувачували у заволодінні державними коштами на суму понад 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування».

Так звана «газова схема» є одною з наймасштабніших корупційних схем в Україні.

Наслідком «газової схеми» стали збитки державі у розмірі близько 3 млрд грн.

Що відомо про справу Онищенка

Онищенка визнали винним в організації злочинної групи, учасники якої з січня 2013 року до червня 2016-го заволоділи понад 1,6 мільярда гривень від реалізації газу за договорами про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування».

У результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків у сумі понад 740 млн грн.

Слідство встановило, що у "газовій схемі" було 29 осіб. З-поміж них — двоє людей, які виконували роль співорганізаторів, решта — працівники ПАТ "Укргазвидобування", юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.

Онищенко улітку 2016 року втік з України. Проживає у Німеччині.

У січні 2021 року проти нього було запроваджено персональні санкції Міністерства фінансів США за втручання в американські вибори та участь в російській мережі зовнішнього впливу.

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