Сбежавшего эксдепутата Онищенко приговорили к 15 годам тюрьмы по газовому делу
Категория
Украина
Дата публикации

Сбежавшего эксдепутата Онищенко приговорили к 15 годам тюрьмы по газовому делу

САП
Александр Онищенко
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Бывший депутат Александр Онищенко признан виновным в хищении средств во время добычи и продажи природного газа.

Александр Онищенко получил приговор

Высший антикоррупционный суд назначил Онищенко 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Его финансовый директор получил 12 лет.

Их обвиняли в завладении государственными средствами на сумму более 740 млн грн при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом «Укргаздобыча».

Так называемая «газовая схема» — одна из самых масштабных коррупционных схем в Украине.

Следствием «газовой схемы» стали убытки государству в размере около 3 млрд. грн.

Что известно о деле Онищенко

Онищенко признали виновным в организации преступной группы, участники которой с января 2013 года по июнь 2016-го завладели более 1,6 миллиарда гривен от реализации газа по договорам о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча».

В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

Следствие установило, что в "газовой схеме" было 29 человек. Среди них — два человека, которые выполняли роль соорганизаторов, остальные — работники ПАО "Укргаздобыча", юрист, финансисты, руководители компаний и т.д.

Онищенко летом 2016 года скрылся из Украины. Проживает в Германии.

В январе 2021 г. против него были введены персональные санкции Министерства финансов США за вмешательство в американские выборы и участие в российской сети внешнего влияния.

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