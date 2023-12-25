Ексдиректор Russia Today Красовський підтвердив інформацію про отруєння
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Ексдиректор Russia Today Красовський підтвердив інформацію про отруєння

Антон Красовський
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Джерело:  Kyiv Post

Підконтрольні Кремлю ЗМІ почали розганяти інформацію про отруєння ексгендиректора пропагандистського каналу Russia Today Антона Красовського. 

Що відомо про отруєння Красовського

Зокрема, за інформацією представників Головного управління розвідки Міноборони України у коментарі журналістам видання Kyiv Post, Красовський дійсно отруївся і йому стало гірше.

Напередодні Красовський і сам заявляв про погіршення стану здоров’я.

Люди запитують, чи живий я, чи все гаразд. Ну що я можу сказати? Шлунок різко скрутило, мене почало нудити, потім я знепритомнів. Мене відвезли до клініки. Я поступово приходжу до тями, - відповів кремлівський пропагандист.

У ГУР зазначають, що Красовського отруїли.

Його стан продовжує погіршуватися. Цілком імовірно, що останні повідомлення в мережі були написані не самим пропагандистом, - зазначив співрозмовник видання з української військової розвідки.

Що кажуть інші кремлівські пропагандисти стосовно стану Красовського

Колега Красовського кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян заявляє, що розмовляла з ним і він приходить до тями.

Ймовірно, останні повідомлення у мережі писав уже не сам пропагандист, - вважають між тим у ГУР.

Що відомо про скандальні заяви Красовського у бік України

В Росії Антон Красовський є досить відомою медіаперсоною, як журналіст він очолював російську редакцію Russia Today, але українцям він більш відомий своїм фашистським закликом: в жовтні 2022 року в ефірі на росТБ Красовський закликав топити дітей України в Тисі, якщо вони не погоджуються на окупацію.

От сказав, що москалі окупували - і одразу кидаєш у річку з буйною течією, - заявив Красовський.

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