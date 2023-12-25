Ексдиректор Russia Today Красовський підтвердив інформацію про отруєння

Що відомо про отруєння Красовського

Зокрема, за інформацією представників Головного управління розвідки Міноборони України у коментарі журналістам видання Kyiv Post, Красовський дійсно отруївся і йому стало гірше.

Напередодні Красовський і сам заявляв про погіршення стану здоров’я.

Люди запитують, чи живий я, чи все гаразд. Ну що я можу сказати? Шлунок різко скрутило, мене почало нудити, потім я знепритомнів. Мене відвезли до клініки. Я поступово приходжу до тями, - відповів кремлівський пропагандист. Поширити

У ГУР зазначають, що Красовського отруїли.

Його стан продовжує погіршуватися. Цілком імовірно, що останні повідомлення в мережі були написані не самим пропагандистом, - зазначив співрозмовник видання з української військової розвідки. Поширити

Що кажуть інші кремлівські пропагандисти стосовно стану Красовського

Колега Красовського кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян заявляє, що розмовляла з ним і він приходить до тями.

Ймовірно, останні повідомлення у мережі писав уже не сам пропагандист, - вважають між тим у ГУР. Поширити

Що відомо про скандальні заяви Красовського у бік України

В Росії Антон Красовський є досить відомою медіаперсоною, як журналіст він очолював російську редакцію Russia Today, але українцям він більш відомий своїм фашистським закликом: в жовтні 2022 року в ефірі на росТБ Красовський закликав топити дітей України в Тисі, якщо вони не погоджуються на окупацію.