Підконтрольні Кремлю ЗМІ почали розганяти інформацію про отруєння ексгендиректора пропагандистського каналу Russia Today Антона Красовського.
Що відомо про отруєння Красовського
Зокрема, за інформацією представників Головного управління розвідки Міноборони України у коментарі журналістам видання Kyiv Post, Красовський дійсно отруївся і йому стало гірше.
Напередодні Красовський і сам заявляв про погіршення стану здоров’я.
У ГУР зазначають, що Красовського отруїли.
Що кажуть інші кремлівські пропагандисти стосовно стану Красовського
Колега Красовського кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян заявляє, що розмовляла з ним і він приходить до тями.
Що відомо про скандальні заяви Красовського у бік України
В Росії Антон Красовський є досить відомою медіаперсоною, як журналіст він очолював російську редакцію Russia Today, але українцям він більш відомий своїм фашистським закликом: в жовтні 2022 року в ефірі на росТБ Красовський закликав топити дітей України в Тисі, якщо вони не погоджуються на окупацію.