Что известно об отравлении Красовского

По информации представителей Главного управления разведки Минобороны Украины в комментарии журналистам издания Kyiv Post, Красовский действительно отравился и ему стало хуже.

Накануне Красовский и сам заявлял об ухудшении состояния здоровья.

Люди спрашивают, жив ли я, все ли в порядке. Ну, что я могу сказать? Желудок резко скрутило, меня начало тошнить, потом я потерял сознание. Меня отвезли в клинику. Я постепенно прихожу в себя, - ответил кремлевский пропагандист. Поделиться

В ГУР отмечают, что Красовского отравили.

Его состояние продолжает ухудшаться. По всей вероятности, последние сообщения в сети были написаны не самим пропагандистом, - отметил собеседник издания по украинской военной разведке. Поделиться

Что говорят другие кремлевские пропагандисты о состоянии Красовского

Коллега Красовского кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян заявляет, что разговаривала с ним и он приходит в сознание.

По всей вероятности, последние сообщения в сети писал уже не сам пропагандист, - считают между тем в ГУР. Поделиться

Что известно о скандальных заявлениях Красовского в сторону Украины

В России Антон Красовский является достаточно известной медиаперсоной, как журналист он возглавлял российскую редакцию Russia Today, но украинцам он более известен своим фашистским призывом: в октябре 2022 года в эфире на РосТВ Красовский призвал топить детей Украины в Тисе, если они не соглашаются на оккупацию.