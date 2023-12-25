Подконтрольные Кремлю СМИ начали разгонять информацию об отравлении экс-гендиректора пропагандистского канала Russia Today Антона Красовского.
Что известно об отравлении Красовского
По информации представителей Главного управления разведки Минобороны Украины в комментарии журналистам издания Kyiv Post, Красовский действительно отравился и ему стало хуже.
Накануне Красовский и сам заявлял об ухудшении состояния здоровья.
В ГУР отмечают, что Красовского отравили.
Что говорят другие кремлевские пропагандисты о состоянии Красовского
Коллега Красовского кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян заявляет, что разговаривала с ним и он приходит в сознание.
Что известно о скандальных заявлениях Красовского в сторону Украины
В России Антон Красовский является достаточно известной медиаперсоной, как журналист он возглавлял российскую редакцию Russia Today, но украинцам он более известен своим фашистским призывом: в октябре 2022 года в эфире на РосТВ Красовский призвал топить детей Украины в Тисе, если они не соглашаются на оккупацию.