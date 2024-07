Service au-delà de soi. Xavier Pacaud explique comment le Rotary International aide les Ukrainiens pendant la guerre

Nous rencontrons Xavier Pacaud, président du Comité Inter-Pays du Rotary « France-Ukraine » au studio Online.UA à Kiev. C'est un samedi matin d'été chaud et c'est la seule chance que j'ai pu lui parler avant son départ. Xavier Pacaud est en Ukraine pour la huitième fois. Cette fois, son objectif est d'identifier de nouveaux domaines d'aide prioritaires et il se rend donc à nouveau personnellement dans les communautés de Zaporizhzhia, de l'oblast de Kiev, Tcherkassy et de Volyn.

Ça m'a brisé le coeur

Début février 2022, j'étais à Kharkiv. Nous avons rencontré des Rotariens au sujet d'un projet visant à aider les enfants handicapés. Bien sûr, nous avons parlé de la situation dans la ville, mais personne ne s'attendait à ce qui nous attendait tous. Je suis parti, puis une guerre à grande échelle a éclaté.

Parc Gorki à Kharkiv après l'attaque russe du 2 avril 2022. Photo : Serhii Andreev

Tu sais ce qui m'a brisé le cœur ? Nous avons ensuite traversé le Central Park de Kharkiv, c'est un endroit très charmant, fait avec une âme. Et puis j’ai vu aux informations comment il avait été écrasé et mutilé par des missiles russes. C'était horrible.

Il n'est pas normal qu'un peuple en tue un autre et ne s'arrête pas, même si cela n'a pas le droit de le faire.

Les Rotariens aident les Ukrainiens pendant la guerre

J'ai rapidement mobilisé tout le monde. Le Comité Rotary Inter-Pays « France-Ukraine » et notre communauté française ont réagi très rapidement.

Président du Comité Inter-Pays du Rotary « France-Ukraine » Xavier Pacaud et Président Fondateur du Rotary Club « Kiev-Balzac » Volodymyr Pylypenko

Ainsi, dès les premières semaines qui ont suivi l’invasion à grande échelle, nous avons réussi à organiser une aide humanitaire pour la population civile.

Beaucoup d'histoires tristes sont restées avec moi

Je me souviens encore de la façon dont une mère de deux enfants hésitait à monter dans notre bus. Ils se dirigeaient vers l'ouest de la France. Le plus jeune enfant n'avait même pas deux ans, la fille était malade, mais aucun de nous ne comprenait à quel point...

Ce jour-là, nous avons accueilli 110 familles avec enfants via Chelm ( Pologne ). Chaque bus que nous avons loué par l'intermédiaire des Rotariens était équipé d'un interprète et d'un personnel médical.

Après avoir parcouru plus de 3 000 km, la jeune fille a été hospitalisée en urgence, puis transférée en pédiatrie à Angers. Mais son petit cœur n’a pas pu le supporter et elle est morte. Nous n'avons pas pu la sauver.

De telles histoires restent gravées en vous pour toujours et vous essayez de faire encore plus pour aider ceux qui en ont besoin.

Pourquoi les Rotariens aident

Président du Comité Inter-Pays du Rotary « France-Ukraine » Xavier Pacaud dans le studio Online.UA

J'ai rejoint le Rotary il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, je coordonne les travaux de 60 comités rotariennes inter pays au niveau national en France, et je dirige également la commission inter pays « France-Ukraine ». Autrement dit, j'aide le Rotary non seulement en Ukraine, mais aussi dans d'autres pays : la Mauritanie, la Géorgie, l'Inde, le Burkina Faso et d'autres.

Bien entendu, nous avons arrêté le travail du Rotary avec la Fédération de Russie et la République de Biélorussie, bien que le Rotary International et les CIP soient apolitiques pour le moment c'est.

Par exemple, nous avons récemment aidé en Mauritanie à résoudre des problèmes d'approvisionnement en eau et malgré une communication difficile avec les autorités locales, nous avons réussi.

Nous recevons également des demandes ciblées assez atypiques, comme l'achat de 200 moutons pour une des communautés rurales du Népal. Les femmes locales étaient extrêmement heureuses de recevoir notre aide. Après tout, l’essentiel est de donner un sens à la vie des gens.

Si j'ai commencé à aider, à soutenir, alors je dois continuer.

Qui est le Rotary ?

Le Rotary est une organisation internationale de clubs bénévoles apolitiques et non religieux fondée en 1905. En 1925, le Rotary International comptait déjà 200 clubs comptant plus de 20 000 membres.

Le premier Rotary club a été fondé par l'avocat américain Paul Percy Harris à Chicago (Illinois, USA). Et le nom Rotary vient de la pratique consistant à alterner les lieux de réunion des Rotariens.

Convention nationale des Rotary clubs, 1911

Aujourd'hui, le Rotary International rassemble 35 000 clubs et plus de 1,2 million de personnes qui se disent Rotariens.

Tous les Rotariens partagent le désir de vivre selon la devise principale du Rotary : Servir d'abord.

L'aide du Rotary International aux Ukrainiens s'élève à plus de 100 millions de dollars

Le Comité Rotary Inter-Pays « France-Ukraine » s'est concentré sur la sauvegarde des plus démunis : les femmes et les enfants. Depuis le début de l’invasion à grande échelle, nous avons réussi à évacuer et à porter assistance à des milliers de familles ukrainiennes.

Nous recherchions des familles françaises qui accueillaient des femmes et des enfants ukrainiens. Autrement dit, après l’évacuation, ils savaient qu’ils seraient entourés de soins et de sécurité pendant les prochains mois. Ensuite, nous les avons aidés à s'adapter au sein de la famille et à enregistrer un séjour temporaire.

Au total, l'aide du Rotary International aux Ukrainiens depuis le début de l'invasion à grande échelle s'est élevée à plus de 100 millions de dollars.

Certaines familles ont décidé de retourner en Ukraine lorsque cela est devenu possible. Mais de nombreux jeunes étudient encore en France. Nous les aidons dans toutes les questions liées au logement, aux études et au séjour au pays.

Le Rotary croit au développement de la prochaine génération de dirigeants et aide toujours les jeunes.

Par exemple, il y a quelques jours, une jeune fille de Kobelyaka, dans la région de Poltava, est rentrée en Ukraine. Elle termine une année de programme de soutien aux jeunes du Rotary. Elle a étudié en France pendant une année entière. Toutes les dépenses liées au logement et à la nourriture pendant l'année universitaire ont été prises en charge par les Rotariens. Et ainsi, forte de son diplôme et de son expérience, elle retourne en Ukraine et pourra y poursuivre ses études.

Les programmes du Rotary aident à développer les compétences de leadership et à élargir les horizons des jeunes.

Président du Comité Inter-Pays du Rotary « France-Ukraine » Xavier Pacaud dans le studio Online.UA

Nous développons actuellement un système pour que les jeunes ukrainiens âgés de 13 à 18 ans aient la possibilité de recevoir une éducation en France. C'est une expérience utile. En outre, la jeunesse ukrainienne possède un grand potentiel et des idées créatives qu’elle pourrait partager avec ses pairs français.

Les Français et les Ukrainiens ont beaucoup de points communs

J'ai toujours eu un sentiment de proximité entre les peuples français et ukrainien.

Centre pour enfants sauvés des zones occupees temporaines, dans la région de Kyiv, Irpin, juillet 2024

La France et l’Ukraine sont très proches culturellement. Nous pouvons partager beaucoup de choses les uns avec les autres. L'Ukraine a fait son choix pro-européen et l'éducation de la jeunesse ukrainienne en Europe contribuera à cette intégration.

Bien sûr, j'aimerais la Victoire de l'Ukraine et sa reconstruction a eu lieu le plus tôt possible, il faut donc croire que ce sera pour bientôt.

J'admire sincèrement le courage, la force et l'endurance des hommes et des femmes ukrainiens. En 2024, au Rotary, nous ferons tout notre possible pour renforcer nos dons.

La victoire arrive bientôt ! Gloire à l'Ukraine! Gloire aux héros de l'Ukraine !