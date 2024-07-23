Служіння понад власне "Я". Ксав'є Пако про те, як Rotary International допомагають українцям під час війни

Ми зустрічаємось з президентом Міждержавного комітету Rotary “Франція-Україна” Ксав'є Пако у студії Online.UA в Києві. Це спекотний літній ранок суботи і єдина можливість поговорити з ним до від’їзду. Ксав'є вже восьмий раз в Україні. Цього разу він має на меті визначити нові пріоритетні напрямки допомоги, тому знову особисто відвідує громади Запоріжжя, Київщини та Волині.

Цей матеріал підготовлено та опубліковано у рамках спецпроєкту “Люди світла” за ініціативи Online.UA, який має на меті розповісти про провідні практики допомоги Україні на шляху до перемоги та відбудови.

Це розірвало моє серце

На початку лютого 2022 року я був у Харкові. Ми зустрічались з ротарійцями щодо проєкту по допомозі дітям з інвалідністю. Звісно ми спілкувалися про ситуацію у місті, але ніхто не очікував тоді, що на нас всіх чекає. Я поїхав, а потім почалась широкомасштабна війна.

Парк Горького у Харкові після атаки РФ 2 квітня 2022 року. Фото: Сергій Андрєєв

Знаєте, що просто розірвало мені серце? Ми гуляли тоді Центральним парком у Харкові, це дуже чарівне місце, зроблене з душею. А потім я побачив у новинах, як його розтрощили та понівечили російські ракети. Це було жахливо.

Це ненормально, коли один народ вбиває інший і не зупиняється, хоча немає ніякого права це робити. Поширити

Ротарійці допомагають українцям під час війни

Я оперативно мобілізував усіх. Міждержавний комітет Rotary “Франція-Україна” та наша французька спільнота дуже швидко відреагували.

Президент Міждержавного комітету Rotary ”Франція-Україна” Ксав’є Пако та президент, засновник Rotary клубу “Київ-Бальзак” Володимир Пилипенко

Тому вже у перші тижні після широкомасштабного вторгнення нам вдалося організувати гуманітарну допомогу для цивільного населення.

Зі мною залишилось багато сумних історій

Досі згадую, як до нашого автобуса вагалась заходити мама з двома дітьми. Вони прямували на захід Франції. Молодшій дитині не було і двох років, дівчинка була хвора, але ніхто з нас не розумів наскільки…

У той день ми вивезли через польський Хелм 72 родини з дітьми. У кожному автобусі, який ми орендували силами ротарійців, були перекладач і медперсонал.

Після того, як ми подолали понад 3 тис. км, дівчинку було терміново шпиталізовано, далі її перевели до педіатрії Анже. Але її маленьке серце не витримало і вона померла. Ми не змогли її врятувати.

Такі історії вкарбовуються у тебе навіки і ти намагаєшся робити ще більше, щоб допомагати тим, хто цього потребує.

Чому ротарійці допомагають

Президент Міждержавного комітету Rotary “Франція-Україна” Ксав'є Пако у студії Online.UA

Я доєднався до Rotary понад 20 років тому. Сьогодні я координую роботу 60-ти міждержавних комітетів Rotary на національному рівні у Франції, а також очолюю міждержавний комітет “Франція-Україна”. Тобто я залучений у допомогу Rotary не тільки Україні, а й іншим країнам: Мавританії, Грузії, Індії, Буркіна-Фасо та іншим.

Звісно ми припинили роботу Rotary з Російською Федерацією та Республікою Білорусь, хоча Rotary International та CIP аполітичні на даний момент.

Наприклад, нещодавно ми допомагали у Мавританії з розв'язанням проблем з водопостачанням і попри складну комунікацію з місцевою владою нам це вдалося.

Ми отримуємо і досить нестандартні таргетовані запити, як-от закупівля 200 вівць для однієї з сільських громад Непалу. Місцеві жінки були надзвичайно щасливі отримати нашу допомогу. Адже головне — це дати сенс життя людям.

Якщо я почав допомагати, підтримувати, тому я маю це продовжувати. Поширити

Хто такі Rotary

Rotary — міжнародна неполітична та нерелігійна добровільна клубна організація, заснована у 1905 році. До 1925 року Rotary International вже налічував 200 клубів із більш ніж 20 тис. членів.

Перший Rotary клуб заснував американський адвокат Пол Персі Гарріс у Чикаго (штат Іллінойс, США). А назва Rotary пішла від практики чергування місць проведення зборів ротарійців.

Національна конвенція Rotary клубів, 1911

Сьогодні Rotary International об'єднує 35 тис. клубів і понад 1,2 млн людей, які називають себе ротарійцями.

Усі ротарійці поділяють прагнення втілити у життя головний девіз Rotary — Служіння понад власне «Я». Поширити

Допомога Rotary International українцям склала понад 100 млн дол

Міждержавний комітет Rotary “Франція-Україна” зосередився на порятунку найменш захищених — жінок та дітей. Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося евакуювати та надати допомогу тисячам українських родин.

Ми шукали французькі сім’ї, які приймали жінок і дітей з України. Тобто після евакуації вони знали, що найближчі пару місяців будуть оточені турботою та у безпеці. Далі ми допомагали їм з адаптацією у родині та з оформленням тимчасового перебування.

Загалом допомога Rotary International українцям від початку повномасштабного вторгнення склала понад 100 млн дол. Поширити

Деякі родини прийняли рішення повернутись до України, коли це стало можливим. Та багато молоді досі навчається у Франції. Ми допомагаємо їм у всіх питаннях щодо житла, навчання та перебування в країні.

Як Rotary підтримують українську молодь

Rotary вірять у розвиток наступного покоління лідерів і постійно допомагають молоді.

Наприклад, пару днів тому до України повернулась дівчина родом з міста Кобеляки Полтавської області. Вона проходить рік ротарійської програми з підтримки молоді. Весь рік вона навчалась у Франції. Всі витрати щодо житла та харчування протягом навчального року взяли на себе ротарійці. І таким чином, вона, маючи диплом та досвід, повертається в Україну і зможе продовжити своє навчання тут.

Програми Rotary сприяють розвитку лідерських навичок та розширенню кругозору у молоді.

Президент Міждержавного комітету Rotary “Франція-Україна” Ксав'є Пако у студії Online.UA

Ми зараз розпрацьовуємо систему, щоб українська молодь віком 13-18 років мала можливість здобувати освіту у Франції. Це корисний досвід. До того ж українська молодь має великий потенціал і креативні ідеї, чим могла б ділитись з французькими однолітками.

У французів та українців багато спільного

У мене завжди було відчуття близькості між французьким та українським народами.

Центр врятованих з ТОТ дітей на Київщині, липень 2024

Франція та Україна дуже близькі культурно. Ми можемо багато чим поділитись одне з одним. Україна зробила свій проєвропейський вибір і освіта української молоді в Європі сприятиме цій інтеграції.

Звісно, я хотів би, щоб перемога України та її відбудова стались якнайшвидше, тому потрібно вірити, що це буде незабаром. Поширити

Я щиро захоплююсь сміливістю, силою і витривалістю українців та українок. У 2024 році ми у Rotary зробимо все, щоб підсилити нашу допомогу.

Перемога незабаром! Слава Україні! Слава Героям України!