Енергетична безпека — це фундамент для економічної та соціальної сфер, без якого неможливий сталий розвиток та гідні умови життя

Про важливість енергетичної безпеки для сталого розвитку та гідних умов життя з редакцією online.ua у своєму есе поділився Сергій Шемлій, переможець конкурсу есе серед молоді про енергетичну безпеку, який провів USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ).

Міжнародне енергетичне агентство визначає енергетичну безпеку як безперебійну наявність та можливість використання джерел енергії за доступною ціною.

Моє бачення енергетичної безпеки перегукується з баченням фахівців МЕА.

Для мене енергетична безпека України полягає у забезпеченні сталого постачання енергії для населення, промисловості та інших категорій споживачів, створенні прозорих та однакових умов для доступу до енергетичних послуг в країні, а також розвитку енергетичного сектору у відповідності до екологічних норм та міжнародно-правових договорів (до прикладу такими, як Паризька угода).

Як на мене, життєву необхідність розвитку енергетичної безпеки для України лаконічно викладено в п.54 Стратегії національної безпеки України: «Економічний розвиток і безпека неможливі без стійкого розвитку енергетики».

І це дійсно так: практично вся економічна діяльність країни та її здатність захищатися ґрунтується на енергетичних ресурсах. Приміром, ВВП України у 4 кварталі 2022 року впав на 31,4% р/р, що було зумовлено російським ракетним терором енергооб’єктів.

Окрім забезпечення економічного розвитку, міцна енергетична безпека формує гідні та комфортні умови для життя населення.

Власне в цьому і полягає енергетична безпека для мене особисто — у можливості користуватися благами цивілізації, як-от електроенергія, гаряча вода, опалення чи користування транспортом.

До повномасштабного вторгнення ці речі я сприймав як даність, однак злочинні дії Росії продемонстрували наскільки наше життя залежить від енергетики.

Я вважаю, що до зміцнення енергетичної безпеки може долучитися кожен громадянин нашої держави шляхом економії споживання енергії та збільшення енергоефективності.

Справа в тому, що головна загроза для енергетичної безпеки країни полягає в залежності від імпортних поставок. Таким чином, зниження споживання веде до зменшення імпорту, що призводить до підвищення рівня енергетичної безпеки.

Приміром, у серпні споживання електроенергії в Україні було рекордно високим через аномально високі температури. Попит тоді задовольняли шляхом залучення аварійної допомоги з сусідніх країн, вартість якого покривалася з державного бюджету.

Отже, енергетична безпека — це фундамент державної, економічної та соціальної сфер, без якого неможливий сталий розвиток та гідні умови життя.

Кожен громадянин України може долучитися до розбудови енергетичної незалежності держави шляхом впровадження заходів з енергоефективності та свідомого споживання.