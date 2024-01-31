Энергетическая безопасность — фундамент для экономической и социальной сфер, без которого невозможно устойчивое развитие и достойные условия жизни

О важности энергетической безопасности для устойчивого развития и достойных условий жизни с редакцией online.ua в своем эссе поделился Сергей Шемлий, победитель конкурса эссе среди молодежи об энергетической безопасности, который провел USAID Проект энергетической безопасности (ПЭБ).

Международное энергетическое агентство определяет энергетическую безопасность как бесперебойное наличие и использование источников энергии по доступной цене.

Мое видение энергетической безопасности восходит к видению специалистов МЭА.

Для меня энергетическая безопасность Украины заключается в обеспечении устойчивых поставок энергии для населения, промышленности и других категорий потребителей, создании прозрачных и одинаковых условий для доступа к энергетическим услугам в стране, а также развитию энергетического сектора в соответствии с экологическими нормами и международно-правовыми договорами (к примеру такими, как Парижское соглашение).

По-моему, жизненная необходимость развития энергетической безопасности для Украины лаконично изложена в п.54 Стратегии национальной безопасности Украины: «Экономическое развитие и безопасность невозможны без устойчивого развития энергетики».

И действительно так: практически вся экономическая деятельность страны и ее способность защищаться основывается на энергетических ресурсах. К примеру, ВВП Украины в 4 квартале 2022 года упал на 31,4% г/г, что было обусловлено российским ракетным террором энергообъектов.

Кроме обеспечения экономического развития, крепкая энергетическая безопасность формирует достойные и комфортные условия для жизни населения.

Собственно в этом и заключается энергетическая безопасность для меня лично — в возможности пользоваться благами цивилизации, например электроэнергия, горячая вода, отопление или пользование транспортом.

До полномасштабного вторжения эти вещи я воспринимал как данность, однако преступные действия России продемонстрировали, насколько наша жизнь зависит от энергетики.

Я считаю, что к укреплению энергетической безопасности может присоединиться каждый гражданин нашего государства путем экономии энергопотребления и увеличения энергоэффективности.

Дело в том, что главная угроза энергетической безопасности страны заключается в зависимости от импортных поставок. Таким образом, снижение потребления приводит к уменьшению импорта, что приводит к повышению уровня энергетической безопасности.

К примеру, в августе потребление электроэнергии в Украине было рекордно высоким из-за аномально высоких температур. Спрос тогда удовлетворяли путём привлечения аварийной помощи из соседних стран, стоимость которого покрывалась из государственного бюджета.

Следовательно, энергетическая безопасность — это фундамент государственной, экономической и социальной сфер, без которого невозможно устойчивое развитие и достойные условия жизни.

Каждый гражданин Украины может приобщиться к развитию энергетической независимости государства путем внедрения мер по энергоэффективности и сознательного потребления.