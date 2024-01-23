Енергетична свідомість кожного споживача посилює енергобезпеку України

Про важливість енергетичної свідомості в посиленні енергобезпеки України з редакцією online.ua у своєму есе поділився Микита Клочко, переможець конкурсу есе серед молоді про енергетичну безпеку, який провів USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ).

Енергетична безпека держави, насправді, значить набагато більше для кожного з нас, ніж здається з першого погляду. Її складовими є не тільки захист від руйнування, не тільки наявність окремих джерел енергії від інших держав, але і енергетична свідомість кожного споживача. Хочу розказати про свій шлях до розуміння цього питання і його роль у моєму житті.

Мене звати — Микита Клочко і мені 15 років. Я, мама, тато і маленька сестричка перебували більше місяця в окупації у дачному будиночку під Черніговом.

Саме тоді вперше в житті я і мої найближчі люди потерпали через повну відсутність енергопостачання: вже 25 лютого 2022 року не було електропостачання, від якого залежало не лише освітлення, зв’язок, а й обігрів оселі.

Ми були вимушені постійно опалювати приміщення за допомогою каміну, який не був до цього пристосованим. Виїхати ми не могли через заміновані дороги і страх перед окупантами.

Всі дні, крім постійного страху за життя, страху перед майбутнім, я відчував присмак диму та кіптяви, почав задихатись і змушений був по пів ночі проводити на вулиці. В ті години я мав доволі часу подумати про енергонезалежність і помріяти про те, як добре було б мати окреме індивідуальне джерело живлення, хоча б одну сонячну панель.

Я уважно стежив за новинами про прицільні атаки по енергетичній інфраструктурі України. Відчувши всі наслідки відсутності енергопостачання на власному досвіді, моя родина постійно контролює рівень енергоспоживання нашим домогосподарством.

Ми свідомо використовуємо електроприлади вночі, щоб не перевантажувати мережу, не використовуємо електроприлади без потреби, використовуємо тільки світлодіодні лампи, використовуємо генератор у разі відсутності електрики, розглядаємо можливість встановлення сонячної панелі з акумулятором на даху нашого будинку.

Крім того, я вирішив стати енергетиком, хочу вступити після ліцею саме на таку спеціальність в університет, щоб працювати на зміцнення енергетичної безпеки України.

Зміцнення енергетичної безпеки зараз справа кожного українця! Зменшити споживання у пікові години, застосувати відновлювальні джерела енергії у власному домогосподарстві, і вживати всіх можливих заходів для відновлення енергетичної інфраструктури — ось, що має робити кожен з нас!