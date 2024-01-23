Энергетическое сознание каждого потребителя усиливает энергобезопасность Украины

О важности энергетического сознания в усилении энергобезопасности Украины с редакцией online.ua в своем эссе поделился Никита Клочко, победитель конкурса эссе среди молодежи об энергетической безопасности, который провел USAID Проект энергетической безопасности (ПЭБ).

Энергетическая безопасность государства на самом деле значит гораздо больше для каждого из нас, чем кажется с первого взгляда. Ее составляющими не только защита от разрушения, не только наличие отдельных источников энергии от других государств, но и энергетическое сознание каждого потребителя. Хочу рассказать о своем пути к пониманию этого вопроса и его роли в моей жизни.

Меня зовут Никита Клочко и мне 15 лет. Я, мама, папа и маленькая сестренка находились больше месяца в оккупации в дачном домике под Черниговом.

Именно тогда впервые в жизни я и мои ближайшие люди страдали из-за полного отсутствия энергоснабжения: уже 25 февраля 2022 года не было электроснабжения, от которого зависело не только освещение, связь, но и обогрев дома.

Мы были вынуждены постоянно отапливать помещение с помощью камина, который не был к этому приспособлен. Выехать мы не могли из-за заминированных дорог и страха перед оккупантами.

Все дни, кроме постоянного страха за жизнь, страха перед будущим, я чувствовал привкус дыма и копоти, начал задыхаться и вынужден был по полночи проводить на улице. В те часы у меня было достаточно времени подумать об энергонезависимости и помечтать о том, как хорошо бы иметь отдельный индивидуальный источник питания, хотя бы одну солнечную панель.

Я внимательно следил за новостями о прицельных атаках по энергетической инфраструктуре Украины. Испытав все последствия отсутствия энергоснабжения на собственном опыте, моя семья постоянно контролирует уровень энергопотребления нашим домохозяйством.

Мы сознательно используем электроприборы ночью, чтобы не перегружать сеть, не используем электроприборы без надобности, используем только светодиодные лампы, используем генератор при отсутствии электричества, рассматриваем возможность установки солнечной панели с аккумулятором на крыше нашего дома.

Кроме того, я решил стать энергетиком, хочу поступить после лицея именно на такую специальность в университет, чтобы работать на укрепление энергетической безопасности Украины.

Укрепление энергетической безопасности сейчас дело каждого украинца! Уменьшить потребление в пиковые часы, применить возобновляемые источники энергии в собственном домохозяйстве, и принимать все возможные меры для восстановления энергетической инфраструктуры — вот что должен делать каждый из нас!