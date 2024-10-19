Фотограф Адітя Мадхавану зняв сонячне затемнення Місяцем, яке ще називають “вогняним кільцем” на острові Пасхи у Тихому океані.

Як виглядало цьогоріч сонячне затемнення “вогняне кільце”

Зазначається, що на острів Пасхи приїхала велика кількість бажаючих побачити незвичне сонячне затемнення.

Безпосередньо подію на острові спостерігали ще 2 жовтня.

За словами астрофотографа Адіті Мадхавані, зйомку кільцеподібного сонячного затемнення було не складно планувати, але на місці в нього виникли деякі складнощі.

Під час небесного явища чоловік був на вершині неактивного вулкана Рано Кау і мав із собою кілька спеціальних пристроїв, зокрема три камери.

На одній з камер був встановлений об’єктив "риб’яче око", призначений для створення ширококутних знімків.

Інша камера була встановлена на телескопі зі стандартним сонячним фільтром для білого світла.

Третя — астрономічна — робила знімки через сонячний телескоп.

До дня затемнення я не мав реального уявлення про те, як виглядає місце спостереження. Тому пошуки місця, щоб налаштувати все обладнання, були трохи складними, — розповідає фотограф. Поширити

Він також зазначив, що напередодні затемнення дуже хвилювався, адже хмари погрожували закрити небо і завадити спостереженням.

Фотограф додав, що острів Пасхи знаходиться на південь від тропіків і навколо оточений океаном. Через це тут дуже часто вирує погана погода.

Вражаючу фотографію кільцевого сонячного затемнення вдалося зробити о 14:06 за місцевим часом за допомогою телескопа Lunt H-alpha. У тій частині Землі явище під час максимальної фази тривало 5 хвилин 48 секунд.