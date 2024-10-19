Фотограф оприлюднив вражаючі кадри вогняного кільця над Тихим океаном ― відео
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Фотограф оприлюднив вражаючі кадри вогняного кільця над Тихим океаном ― відео

Сонячне затемнення вогняне кільце
Джерело:  Space.com

Фотограф Адітя Мадхавану зняв сонячне затемнення Місяцем, яке ще називають “вогняним кільцем” на острові Пасхи у Тихому океані. 

Головні тези:

  • Фотограф Адітя Мадхаван зафіксував вражаючі кадри вогняного кільця над Тихим океаном на острові Пасхи.
  • Сонячне затемнення “вогняне кільце” отримало багато зацікавлених глядачів, які спостерігали за подією на острові.
  • Для зйомки астрофотограф використовував спеціальні пристрої, включаючи камери з об'єктивом “риб'яче око” та телескоп з сонячним фільтром.
  • Фотограф описав важкі умови спостереження через небажану погоду, але все ж вдалося зафіксувати кільцеве сонячне затемнення.
  • Момент максимальної фази сонячного затемнення тривав 5 хвилин 48 секунд, зафіксований о 14:06 за місцевим часом на острові Пасхи.

Як виглядало цьогоріч сонячне затемнення “вогняне кільце”

Зазначається, що на острів Пасхи приїхала велика кількість бажаючих побачити незвичне сонячне затемнення.

Безпосередньо подію на острові спостерігали ще 2 жовтня.

За словами астрофотографа Адіті Мадхавані, зйомку кільцеподібного сонячного затемнення було не складно планувати, але на місці в нього виникли деякі складнощі.

Під час небесного явища чоловік був на вершині неактивного вулкана Рано Кау і мав із собою кілька спеціальних пристроїв, зокрема три камери.

На одній з камер був встановлений об’єктив "риб’яче око", призначений для створення ширококутних знімків.

Інша камера була встановлена на телескопі зі стандартним сонячним фільтром для білого світла.

Третя — астрономічна — робила знімки через сонячний телескоп.

До дня затемнення я не мав реального уявлення про те, як виглядає місце спостереження. Тому пошуки місця, щоб налаштувати все обладнання, були трохи складними, — розповідає фотограф.

Він також зазначив, що напередодні затемнення дуже хвилювався, адже хмари погрожували закрити небо і завадити спостереженням.

Фотограф додав, що острів Пасхи знаходиться на південь від тропіків і навколо оточений океаном. Через це тут дуже часто вирує погана погода.

Вражаючу фотографію кільцевого сонячного затемнення вдалося зробити о 14:06 за місцевим часом за допомогою телескопа Lunt H-alpha. У тій частині Землі явище під час максимальної фази тривало 5 хвилин 48 секунд.

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