Фотограф Адития Мадхавана снял солнечное затмение Луной, которое еще называют "огненным кольцом" на острове Пасхи в Тихом океане.

Как выглядело в этом году солнечное затмение "огненное кольцо"

Отмечается, что на остров Пасхи приехало большое количество желающих увидеть необычное солнечное затмение.

Непосредственное событие на острове наблюдали еще 2 октября.

По словам астрофотографа Адити Мадхавани, съемку кольцеобразного солнечного затмения было не сложно планировать, но на месте у него возникли некоторые сложности.

Во время небесного явления мужчина был на вершине неактивного вулкана Рано Кау и имел несколько специальных устройств, в том числе три камеры.

На одной из камер был установлен объектив "рыбий глаз", предназначенный для создания широкоугольных снимков.

Другая камера установлена на телескопе со стандартным солнечным фильтром для белого света.

Третья — астрономическая — делала снимки через солнечный телескоп.

До дня затемнения у меня не было реального представления о том, как выглядит место наблюдения. Поэтому поиски места, чтобы настроить все оборудование, были немного сложными, — рассказывает фотограф. Поделиться

Он также отметил, что в преддверии затмения очень волновался, ведь облака угрожали закрыть небо и помешать наблюдениям.

Фотограф добавил, что остров Пасхи находится к югу от тропиков и вокруг окружен океаном. Поэтому здесь очень часто бурлит плохая погода.

Впечатляющую фотографию кольцевого солнечного затмения удалось сделать в 14:06 по местному времени с помощью телескопа Lunt H-alpha. В той же части Земли явление во время максимальной фазы длилось 5 минут 48 секунд.