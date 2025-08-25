"Ганьба і образа". Вуді Аллен відкрив Московський тиждень кіно — МЗС України відреагувало

Американський кіноактор, режисер і сценарист Вуді Аллен взяв участь у Московському міжнародному тижні кіно. МЗС України відреагували.
Головні тези:
- Участь Вуді Аллена у Московському тижні кіно викликає обурення та ганьбу через підтримку російського режиму.
- Міністерство закордонних справ України засудило участь Аллена як образу для жертв російської агресії — українських акторів та кінематографістів.
Вуді Аллен зганьбився на Московському тижні кіно
У російському "Москіно" вже назвали це головною подією дня.
У своїй промові Аллен розхвалював російське кіно та заявивши, що не проти приїхати до Росії знову.
Якби подібні пропозиції були, я сів би та подумав про те, яким би міг бути сценарій про те, як добре почуваєшся у Москві та Петербурзі.
У Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на участь Вуді Аллена в російському заході. Там назвали це ганьбою та образою жертви українських акторів і кінематографістів, яких вбили чи поранили російські воєнні злочинці:
