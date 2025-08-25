"Ганьба і образа". Вуді Аллен відкрив Московський тиждень кіно — МЗС України відреагувало
Культура
"Ганьба і образа". Вуді Аллен відкрив Московський тиждень кіно — МЗС України відреагувало

МЗС України
Аллен

Американський кіноактор, режисер і сценарист Вуді Аллен взяв участь у Московському міжнародному тижні кіно. МЗС України відреагували.

Головні тези:

  • Участь Вуді Аллена у Московському тижні кіно викликає обурення та ганьбу через підтримку російського режиму.
  • Міністерство закордонних справ України засудило участь Аллена як образу для жертв російської агресії — українських акторів та кінематографістів.

Вуді Аллен зганьбився на Московському тижні кіно

У російському "Москіно" вже назвали це головною подією дня.

Згідно з повідомленням, американець під'єднався до зустрічі онлайн. Він обговорює "кіно, життя і роль інтуїції у своїй справі" із російським режисером Федором Бондарчуком.

У своїй промові Аллен розхвалював російське кіно та заявивши, що не проти приїхати до Росії знову.

Якби подібні пропозиції були, я сів би та подумав про те, яким би міг бути сценарій про те, як добре почуваєшся у Москві та Петербурзі.

У Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на участь Вуді Аллена в російському заході. Там назвали це ганьбою та образою жертви українських акторів і кінематографістів, яких вбили чи поранили російські воєнні злочинці:

Беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників та рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років. Культура ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів чи служити інструментом пропаганди.

