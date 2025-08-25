"Ганьба і образа". Вуді Аллен відкрив Московський тиждень кіно — МЗС України відреагувало

Вуді Аллен зганьбився на Московському тижні кіно

У російському "Москіно" вже назвали це головною подією дня.

Згідно з повідомленням, американець під'єднався до зустрічі онлайн. Він обговорює "кіно, життя і роль інтуїції у своїй справі" із російським режисером Федором Бондарчуком. Поширити

У своїй промові Аллен розхвалював російське кіно та заявивши, що не проти приїхати до Росії знову.

Якби подібні пропозиції були, я сів би та подумав про те, яким би міг бути сценарій про те, як добре почуваєшся у Москві та Петербурзі.

У Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на участь Вуді Аллена в російському заході. Там назвали це ганьбою та образою жертви українських акторів і кінематографістів, яких вбили чи поранили російські воєнні злочинці: