"Позор и оскорбление". Вуди Аллен открыл Московскую неделю кино — МИД Украины отреагировало

Вуди Аллен опозорился на Московской неделе кино

В российском "Москино" уже назвали это главным событием дня.

Согласно сообщению, американец подключился к встрече онлайн. Он обсуждает "кино, жизнь и роль интуиции в своем деле" с российским режиссером Федором Бондарчуком. Поделиться

В своей речи Аллен разволновал российское кино и заявив, что не прочь приехать в Россию снова.

Если бы подобные предложения были, я сел бы и подумал о том, каким бы мог быть сценарий о том, как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге.

В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на участие Вуди Аллена в российском мероприятии. Там назвали это позором и оскорблением жертвы украинских актеров и кинематографистов, убитых или раненных российскими военными преступниками: