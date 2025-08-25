"Позор и оскорбление". Вуди Аллен открыл Московскую неделю кино — МИД Украины отреагировало

Американский киноактер, режиссер и сценарист Вуди Аллен принял участие в Московской международной неделе кино. МИД Украины отреагировало.
Главные тезисы
- Участие Вуди Аллена в Московской неделе кино вызвало возмущение и позор в связи с его поддержкой российского режима.
- Министерство иностранных дел Украины осудило участие Вуди Аллена как оскорбление жертв украинских актеров и кинематографистов, пострадавших от действий российских военных.
Вуди Аллен опозорился на Московской неделе кино
В российском "Москино" уже назвали это главным событием дня.
В своей речи Аллен разволновал российское кино и заявив, что не прочь приехать в Россию снова.
Если бы подобные предложения были, я сел бы и подумал о том, каким бы мог быть сценарий о том, как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге.
В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на участие Вуди Аллена в российском мероприятии. Там назвали это позором и оскорблением жертвы украинских актеров и кинематографистов, убитых или раненных российскими военными преступниками:
