"Позор и оскорбление". Вуди Аллен открыл Московскую неделю кино — МИД Украины отреагировало
"Позор и оскорбление". Вуди Аллен открыл Московскую неделю кино — МИД Украины отреагировало

МИД Украины
Аллен
Американский киноактер, режиссер и сценарист Вуди Аллен принял участие в Московской международной неделе кино. МИД Украины отреагировало.

Главные тезисы

  • Участие Вуди Аллена в Московской неделе кино вызвало возмущение и позор в связи с его поддержкой российского режима.
  • Министерство иностранных дел Украины осудило участие Вуди Аллена как оскорбление жертв украинских актеров и кинематографистов, пострадавших от действий российских военных.

Вуди Аллен опозорился на Московской неделе кино

В российском "Москино" уже назвали это главным событием дня.

Согласно сообщению, американец подключился к встрече онлайн. Он обсуждает "кино, жизнь и роль интуиции в своем деле" с российским режиссером Федором Бондарчуком.

В своей речи Аллен разволновал российское кино и заявив, что не прочь приехать в Россию снова.

Если бы подобные предложения были, я сел бы и подумал о том, каким бы мог быть сценарий о том, как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге.

В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на участие Вуди Аллена в российском мероприятии. Там назвали это позором и оскорблением жертвы украинских актеров и кинематографистов, убитых или раненных российскими военными преступниками:

Участвуя в фестивале, объединяющем поклонников и рупоров Путина, Аллен сознательно закрывает глаза на зверства, которые Россия делает в Украине ежедневно уже в течение 11 лет. Культура никогда не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды.

