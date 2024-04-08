Як Європі посилити ВПК на тлі війни в Україні — пояснення FT

У виданні розповіли, як виробники ракет Storm Shadow свого часу фактично запустили нову модель оборонного співробітництва.

Що допоможе Європі посилити ВПК

Успішне транскордонне виробництво і принцип єдиної компанії на прикладі MBDA (Matra BAE Dynamics Aerospatiale) — виробника ракет Storm Shadow / Scalp — сьогодні розглядаються як модель того типу співробітництва в оборонній промисловості, який потрібен Європі, котра прагне посилити ВПК перед обличчям війни в Україні, пише Financial Times.

Коли в середині 1990-х британським військовим потрібні були нові крилаті ракети, уряд відмовився від визнаних американських виробників зброї на користь молодої компанії з невеликою репутацією, йдеться в публікації.

Прибуткове замовлення на ракету повітряного базування під назвою Storm Shadow та її французьку версію Scalp стало ключем до закріплення новаторського союзу між Великою Британією та Францією, що утворився в результаті злиття підрозділу з виробництва ракет British Aerospace і французької Matra. Сьогодні Storm Shadow / Scalp став одним із найпотужніших знарядь України в боротьбі з Росією, а компанія, що стоїть за ним, відтоді перетворилася на MBDA, європейську ракетну компанію, здатну конкурувати з американськими Lockheed Martin і Raytheon.

Як пояснив старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Дуглас Баррі, допомогло політичне і промислове визнання того, що європейська промислова база занадто фрагментована: "Це був випадок необхідності. Ви або виживете разом, або потонете незалежно один від одного".

Занадто часто конфлікти з приводу робочих місць, розподілу праці та потенційної втрати суверенітету перешкоджають тіснішій співпраці. Прогрес у реалізації двох флагманських оборонних програм Європи — створення винищувача наступного покоління і проєкту майбутнього танка — затримується через чвари серед підрядників і розбіжності між країнами. Об'єднання ресурсів може бути єдиним шляхом уперед, якщо збройні сили країн ЄС хочуть поліпшити своє військове обладнання і розробити нові дорогі проєкти, водночас долаючи фрагментацію і дублювання промислової бази. Якщо Дональда Трампа буде переобрано президентом США, Європі, можливо, доведеться більше дбати про свою оборону. Поширити

За словами аналітика Френсіса Туса, MBDA — "видатна європейська компанія, де позбулися націоналізму".

Якщо ви хочете об'єднати команду, вам необхідно подолати свої національні інтереси і діяти в інтересах цілого, — зазначив виконавчий директор MBDA в середині 2000-х років Марван Лахуд.

Він також визнав той факт, що ґрунтовно MBDA допомогла відсутність прямої участі держави:

Держави — погані акціонери, тому що їхні місії як акціонерів, регулюючих органів, клієнтів і вартових національної безпеки створюють постійні конфлікти інтересів.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню днями заявив, що "майбутнє буде прагнути до моделі MBDA".

MBDA: що відомо про виробника Storm Shadow

MBDA (Matra BAE Dynamics Aerospatiale) — провідний європейський розробник і виробник ракетних систем. Була утворена шляхом об'єднання Aerospatiale-Matra Missiles (структура EADS), Finmeccanica і Matra BAe Dynamics у грудні 2001 року.

Після того, як 1996 року British Aerospace і французька Matra об'єднали свою ракетну діяльність, MBDA була офіційно створена п'ять років потому після включення італійських оборонних активів через Alenia Marconi Systems. Компанією володіють BAE Systems та Airbus, яким належить 37,5% акцій відповідно, а інша частина належить акціонерам з Італії.

Також відомо, що ракети Taurus, які перевершують за можливостями Storm Shadow / Scalp, виготовляються спільним підприємством MBDA Deutschland і шведської Saab.