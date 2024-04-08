Как Европе усилить ВПК на фоне войны в Украине — объяснение FT

В издании рассказали, как изготовители ракет Storm Shadow в свое время фактически запустили новую модель оборонного сотрудничества.
Что поможет Европе усилить ВПК
Успешное трансграничное производство и принцип единой компании на примере MBDA (Matra BAE Dynamics Aerospatiale) — производителя ракет Storm Shadow/Scalp — сегодня рассматриваются как модель того типа сотрудничества в оборонной промышленности, который нужен Европе, стремящейся усилить ВПК перед лицом войны в Украине. Financial Times.
Когда в середине 1990-х британским военным требовались новые крылатые ракеты, правительство отказалось от признанных американских производителей оружия в пользу молодой компании с небольшой репутацией, говорится в публикации.
Доходный заказ на ракету воздушного базирования под названием Storm Shadow и ее французскую версию Scalp стал ключом к закреплению новаторского союза между Великобританией и Францией, образовавшегося в результате слияния подразделения по производству ракет British Aerospace и французской Matra. Сегодня Storm Shadow/Scalp стал одним из самых мощных орудий Украины в борьбе с Россией, а стоящая за ним компания с тех пор превратилась в MBDA, европейскую ракетную компанию, способную конкурировать с американскими Lockheed Martin и Raytheon.
Как объяснил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри, помогло политическое и промышленное признание того, что европейская промышленная база слишком фрагментирована: "Это был случай необходимости. Вы либо выживете вместе, либо утонете независимо друг от друга".
По словам аналитика Фрэнсиса Туса, MBDA — "выдающаяся европейская компания, где избавились от национализма".
Если вы хотите объединить команду, вам необходимо преодолеть свои национальные интересы и действовать в интересах целого, — отметил исполнительный директор MBDA в середине 2000-х годов Марван Лахуд.
Он также признал тот факт, что основательно MBDA помогло отсутствие прямого участия государства:
Государства — плохие акционеры, потому что их миссии как акционеры, регулирующие органы, клиенты и стражи национальной безопасности создают постоянные конфликты интересов.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню на днях заявил, что "будущее будет стремиться к модели MBDA".
MBDA: что известно о производителе Storm Shadow
MBDA (Matra BAE Dynamics Aerospatiale) — ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем. Она была образована путем объединения Aerospatiale-Matra Missiles (структура EADS), Finmeccanica и Matra BAe Dynamics в декабре 2001 года.
После того, как 1996 British Aerospace и французская Matra объединили свою ракетную деятельность, MBDA была официально создана пять лет спустя после включения итальянских оборонных активов через Alenia Marconi Systems. Компания владеет BAE Systems и Airbus, которым принадлежит 37,5% акций соответственно, а остальная часть принадлежит акционерам из Италии.
Также известно, что ракеты Taurus, превосходящие по возможностям Storm Shadow/Scalp, производятся совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской Saab.
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