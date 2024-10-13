За словами медиків та науковців, зменшення часу, який людина проводить сидячі, дозволить запобігти посиленню болю у спині навіть за наявності перших легких симптомів.

Як уникнути додаткового болю у спині у разі наявності надмірної ваги

Науковці за результатами дослідження зазначають, що навіть скорочення сидіння всього на 40 хвилин матиме ефект.

У рамках дослідження науковці залучали учасників із індексом тіла з ознаками ожиріння або надмірної ваги.

Окрім цього учасники дослідження підтверджували, що мали менше двох годин на день помірної або інтенсивної активності щотижня.

За допомогою спеціального пристрою – акселерометр було підтверджено, що учасники проводили сидячі по 10 годин на день або щонайменше 60% часу.

Біль у спині

Спостереження тривало протягом одного місяця.

Окрім цього в учасників дослідження діагностували метаболічний синдром, який сприяє підвищенню ризиків діабету та захворювань серцево-судинної системи.

У період наступних 6 місяців учасників дослідження розділили на дві групи.

Учасники першої групи мали скорочувати час, проведений сидячі на 1 годину щодня.

Інші учасники дослідження продовжували вести звичний спосіб життя.

У підсумку членам першої групи вдалося в середньому збільшити фізичну активність і скоротити час, проведений сидячи, на 40 хвилин щоденно.

Біль у спині є поширеною скаргою, яка іноді спричиняє інвалідність. Попередні дослідження показали, що тривале сидіння може бути фактором ризику для виникнення болю в спині, але наше дослідження було одним з перших, яке фактично встановило, що станеться, якщо ви почнете менше сидіти, - зазначив доктор наук, фізіотерапевт та автор дослідження Джооа Норха. Поширити

Які результати отримали науковці

За результатами шестимісячного дослідження науковці виявили в учасників другої групи суттєве збільшення болю у спині, тоді як в людей, які збільшили власну фізичну активність, такого болю не було.

Вчені з’ясували, що збыльшення кількості зроблених щодня кроків сприяє покращенню засвоєння глюкози глибокими м’язами.

При цьому фізична активність не змінила фракції жиру в цій ділянці.

Результати демонструють, що навіть проста зміна активності може бути корисною для людей, які мають біль у спині.

Ми виявили, що обмеження щоденного часу сидіння допомагає запобігти болю в спині. Головна ідея полягає в тому, щоб змінити ваші звичайні звички сидіння, адже немає єдиного порогу для "безпечної" тривалості сидіння з багатьох причин, - наголошує Джооа Норха. Поширити

За словами доктора медичних наук Майкла Вілера, зменшення часу, який людина проводить сидячі, може допомогти запобігти болям у спині для людей, які мають легкі симптоми.

За його словами, для кращих результатів цю практику слід поєднувати зі збільшенням фізичної активності.

Комплексний підхід є ключовим для лікування болю. Тіло створене для того, щоб рухатися, і скорочення часу сидіння дасть додаткові переваги для здоров’я, окрім зменшення болю в спині, - підкреслив Вілер. Поширити

Джооа Норка припускає, що допомогти зменшити помірний або сильний біль у спині може зменшення тривалості сидіння на понад годину щодня.

Також покращенню сприятимуть вправи на зміцнення м’язів і більш активна фізична діяльність.