По словам медиков и ученых, уменьшение времени, которое человек проводит сидячие, позволит предотвратить усиление боли в спине даже при наличии первых легких симптомов.
Главные тезисы
- Уменьшение времени сидения на 40 минут в день может помочь предотвратить усиление боли в спине.
- Увеличение физической активности и ограничение времени сидения способствуют улучшению здоровья и предотвращают усиление боли в спине.
- Исследования показывают, что увеличение количества шагов ежедневно способствует уменьшению боли в спине у людей с избыточным весом.
- Комплексный подход, включающий укрепление мышц и активную физическую деятельность, является ключевым для успешного лечения боли в спине.
- Сокращение времени сидения на более часа в день, совмещенное с упражнениями на укрепление мышц, способствует уменьшению боли в спине у людей с избыточным весом.
Как избежать дополнительной боли в спине при наличии избыточного веса
Ученые по результатам исследования отмечают, что даже сокращение сиденья всего на 40 минут будет иметь эффект.
В рамках исследования ученые привлекали участников с индексом тела с признаками ожирения или избыточного веса.
Кроме этого, участники исследования подтверждали, что имели менее двух часов в день умеренной или интенсивной активности еженедельно.
С помощью специального устройства — акселерометра было подтверждено, что участники проводили сидячие по 10 часов в день или по меньшей мере 60% времени.
Наблюдение продолжалось в течение одного месяца.
Кроме этого, у участников исследования диагностировали метаболический синдром, способствующий повышению рисков диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
В период последующих 6 месяцев участников исследования разделили на две группы.
Участники первой группы должны были сокращать время, проведенное сидящим на 1 час в день.
Остальные участники исследования продолжали вести привычный образ жизни.
В итоге членам первой группы удалось в среднем увеличить физическую активность и сократить время, проведенное сидя, на 40 минут ежедневно.
Какие результаты получили ученые
По результатам шестимесячного исследования ученые обнаружили у участников второй группы существенное увеличение боли в спине, тогда как у людей, которые увеличили собственную физическую активность, такой боли не было.
Ученые выяснили, что увеличение количества сделанных ежедневно шагов способствует улучшению усвоения глюкозы глубокими мышцами.
При этом физическая активность не изменила фракцию жира в этом участке.
Результаты демонстрируют, что даже простое изменение активности может быть полезно для людей, имеющих боль в спине.
По словам доктора медицинских наук Майкла Вилера, уменьшение времени, которое человек проводит сидячие, может помочь предотвратить боли в спине для людей, имеющих легкие симптомы.
По его словам, для лучших результатов эту практику следует совмещать с увеличением физической активности.
Джооа Норка предполагает, что помочь уменьшить умеренную или сильную боль в спине может уменьшить продолжительность сиденья на более часа каждый день.
Также улучшению будут способствовать упражнения на укрепление мышц и активную физическую деятельность.
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