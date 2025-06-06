Як Treepilya відновлює ліси України: у Рівненській області висадили 10 гектарів дерев

Днями в Рівненській області завершили висадку 10 гектарів нового лісу завдяки спільним зусиллям української громадської організації Treepilya та міжнародної інженерно-консалтингової компанії Egis. Цей проєкт є частиною масштабної місії з відновлення та збереження природи України.

Ідея, підтримка, реалізація: етапи створення проєкту

Нові лісові насадження збагатять екосистему регіону, сприятимуть абсорбції вуглецю та зміцнять біорізноманіття. Вони стали частиною місцевого комунального господарства, що забезпечить їхнє збереження та догляд.

Ці дерева — важливий крок до кліматичної стабільності та відновлення природних екосистем. Спільний проєкт демонструє, що відповідальність за природу можлива через реальні дії та результати, — коментують у Treepilya.

Ініціатива виникла в серпні 2024 року, коли громадська організація Treepilya отримала підтримку Egis Foundation — корпоративного фонду, що інвестує в боротьбу зі зміною клімату.

Акція від Treepilya та Egis Foundation

Висадку дерев організували разом із Сільськогосподарським виробничо-сервісним кооперативом «Селянський ліс» — партнером Treepilya в реалізації лісовідновлювальних проєктів. До висадки дерев активно долучилися 18 співробітників українського офісу компанії Egis.

Ми твердо переконані, що відновлення України неможливе без дбайливого ставлення до довкілля. Ліси — це не лише частина природної краси, а й важливий ресурс для адаптації до змін клімату, збереження біорізноманіття й підтримки добробуту громад, — зазначають в Egis. Поширити

Акція від Treepilya та Egis Foundation

Проєкт реалізовували у форматі дводенного заходу. Перший день охоплював навчальну частину в місті Костопіль, де учасники обговорили ситуацію з викидами вуглецю в Україні та можливості декарбонізації. Другий день присвятили практичній висадці дерев на ділянці, відвідинам розсадника, знайомству з керівником кооперативу Віктором Москвичем і командою Treepilya.

Акція від Treepilya та Egis Foundation

Для нас було принципово важливо не лише профінансувати висадку 10 гектарів лісу, а й зробити її спільною справою. Ми хотіли, щоб кожен член нашої команди відчув особисту причетність до відновлення країни — не лише через професійні проєкти, а й через живий зв’язок із природою та одне з одним, — коментує Алекс Гіттельсон, керівний директор Egis в Україні, Кавказі й Центральній Азії.

Акція від Treepilya та Egis Foundation

Treepilya: відновлення лісів в Україні для сталого майбутнього

Treepilya — екологічна організація, що розробляє та впроваджує проєкти з лісовідновлення в Україні. Вона об’єднує фахівців з екології, сталого розвитку та лісового господарства під спільною метою: відновити та розширити лісовий покрив України.

Організація пройшла відбір Phineo Startups (Німеччина) та є учасником Глобального договору ООН, що підтверджує її відданість міжнародним стандартам і принципам сталого розвитку.

Ми віримо, що сталий розвиток починається з відповідальності за природу. Наш досвід показав: реальні зміни можливі, коли є довіра, відкритість і готовність діяти разом, — зазначають засновниці Treepilya Наталя Ульянова та Вікторія Фіалко. Поширити

Акція від Treepilya та Egis Foundation

Команда Treepilya розробляє проєкти на основі наукових даних і висаджує кліматично стійкі місцеві види дерев. Це гарантує довготривале виживання лісів і формування здорових екосистем, що сприяють збереженню планети.

Акція від Treepilya

Проєкти організації мають потрійну мету:

Забезпечити довгострокову стабільність лісових екосистем шляхом збільшення лісового покриву кліматично стійкими місцевими видами.

Генерувати високоякісні вуглецеві кредити європейського походження.

Покращувати фінансовий добробут місцевих громад через вуглецеві проєкти.

Усі проєкти Treepilya перевіряються міжнародно визнаними незалежними організаціями, як-от Verra та Gold Standard.

Treepilya — українська екологічна організація, що розробляє та реалізує проєкти з лісовідновлення й заліснення. Мета організації — відновлення та розширення лісового покриву України, впровадження наукових підходів до збереження природи та підтримка сталого розвитку. Treepilya є учасником Глобального договору ООН і пройшла відбір Phineo Startups (Німеччина). Проєкти організації проходять міжнародну валідацію (Verra, Gold Standard).

Egis — міжнародна інженерно-консалтингова компанія, яка реалізує інфраструктурні, екологічні й інноваційні проєкти в понад 100 країнах світу. В Україні Egis впроваджує стратегії сталого розвитку та підтримує екологічні ініціативи.

Egis Foundation — корпоративний фонд компанії Egis, який інвестує в проєкти, спрямовані на боротьбу зі зміною клімату, підтримку екологічних інновацій і сталого розвитку в різних країнах.

