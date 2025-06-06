Как Treepilya восстанавливает леса Украины: в Ровенской области высадили 10 гектаров деревьев

На днях в Ровенской области завершили высадку 10 гектаров нового леса благодаря общим усилиям украинской общественной организации Treepilya и международной инженерно-консалтинговой компании Egis. Этот проект является частью масштабной миссии по восстановлению и сохранению природы Украины.

Идея, поддержка, реализация: этапы создания проекта

Новые лесные насаждения обогатят экосистему региона, будут способствовать абсорбции углерода и укрепят биоразнообразие. Они стали частью местного коммунального хозяйства, что обеспечит их сохранность и уход.

Эти деревья — важный шаг к климатической стабильности и восстановлению природных экосистем. Общий проект демонстрирует, что ответственность за природу возможна из-за реальных действий и результатов, — комментируют Treepilya.

Инициатива возникла в августе 2024 года, когда общественная организация Treepilya получила поддержку Egis Foundation — корпоративного фонда, инвестирующего в борьбу с изменением климата.

Акция от Treepilya и Egis Foundation

Высадку деревьев организовали вместе с Сельскохозяйственным производственно-сервисным кооперативом «Крестьянский лес» — партнером Treepilya в реализации лесовосстановительных проектов. К высадке деревьев активно подключились 18 сотрудников украинского офиса компании Egis.

Мы твердо убеждены, что восстановление Украины невозможно без бережного отношения к окружающей среде. Леса — это не только часть природной красоты, но и важный ресурс для адаптации к изменениям климата, сохранению биоразнообразия и поддержанию благосостояния общин, отмечают в Egis. Поделиться

Акция от Treepilya и Egis Foundation

Проект реализовывали в формате двухдневного мероприятия. Первый день включал учебную часть в городе Костополь, где участники обсудили ситуацию с выбросами углерода в Украине и возможности декарбонизации. Второй день посвятили практической высадке деревьев на участке, посещению питомника, знакомству с руководителем кооператива Виктором Москвичем и командой Treepilya.

Акция от Treepilya и Egis Foundation

Для нас было важно не только профинансировать высадку 10 гектаров леса, но и сделать ее общим делом. Мы хотели, чтобы каждый член нашей команды почувствовал личную причастность к восстановлению страны — не только через профессиональные проекты, но и через живую связь с природой и друг с другом, — комментирует Алекс Гиттельсон, управляющий директор Egis в Украине, Кавказе и Центральной Азии.

Акция от Treepilya и Egis Foundation

Treepilya: восстановление лесов в Украине для устойчивого будущего

Treepilya — экологическая организация, разрабатывающая и внедряющая проекты по лесовосстановлению в Украине. Она объединяет специалистов по экологии, устойчивому развитию и лесному хозяйству в общих целях: восстановить и расширить лесной покров Украины.

Организация прошла отбор Phineo Startups (Германия) и является участником Глобального договора ООН, подтверждающим ее приверженность международным стандартам и принципам устойчивого развития.

Мы верим, что устойчивое развитие начинается с ответственности за природу. Наш опыт показал: реальные изменения возможны, когда есть доверие, открытость и готовность действовать вместе, отмечают основательницы Treepilya Наталья Ульянова и Виктория Фиалко. Поделиться

Акция от Treepilya и Egis Foundation

Команда Treepilya разрабатывает проекты на основе научных данных и высаживает климатически устойчивые местные виды деревьев. Это гарантирует длительное выживание лесов и формирование здоровых экосистем, способствующих сохранению планеты.

Акция от Treepilya

Проекты организации имеют тройную цель:

Обеспечить долгосрочную стабильность лесных экосистем путём увеличения лесного покрова климатически устойчивыми местными видами.

Генерировать высококачественные углеродные кредиты европейского происхождения.

Улучшать финансовое благополучие местных общин через углеродные проекты.

Все проекты Treepilya проверяются международно признанными независимыми организациями, такими как Verra и Gold Standard.

Treepilya — украинская экологическая организация, разрабатывающая и реализующая проекты по лесовосстановлению и облесению. Цель организации — восстановление и расширение лесного покрова Украины, внедрение научных подходов к сохранению природы и поддержание устойчивого развития. Treepilya является участником Глобального договора ООН и прошла отбор Phineo Startups (Германия). Проекты организации проходят международную валидацию (Verra, Gold Standard).

Egis — международная инженерно-консалтинговая компания, реализующая инфраструктурные, экологические и инновационные проекты более чем в 100 странах мира. В Украине Egis внедряет стратегию устойчивого развития и поддерживает экологические инициативы.

Egis Foundation — корпоративный фонд компании Egis, инвестирующий в проекты, направленные на борьбу с изменением климата, поддержку экологических инноваций и устойчивое развитие в разных странах.

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