Як вплинуть торгові війни Трампа на світову економіку — прогноз експертів
Категорія
Економіка
Дата публікації

Як вплинуть торгові війни Трампа на світову економіку — прогноз експертів

Трамп
Read in English
Джерело:  OECD

Зростання світового ВВП сповільниться з 3,2% у 2024 році до 3,1% у 2025 році та 3,0% у 2026 році. Це станеться через вищі торгівельні бар'єри в кількох економіках G20 і зростаючу політичну невизначеність, що впливає на інвестиції та витрати домогосподарств.

Головні тези:

  • Прогнозується зменшення світового ВВП та сповільнення економічного зростання через торгові війни Трампа.
  • Інфляція в країнах ОЕСР лишається на високому рівні, очікується подальше зростання відповідно до прогнозів.
  • Організація економічного співробітництва та розвитку вказує на значні ризики для світової економіки у зв'язку з політичною невизначеністю.

Торгові війни Трампа негативно вплинуть на економіку світу

Це прогнозує Організація економічного співробітництва та розвитку ОЕСP.

Так, річне реальне зростання ВВП у Сполучених Штатах сповільниться з дуже високих нещодавніх темпів до 2,2% у 2025 році та 1,6% у 2026 році.

Очікується, що реальне зростання ВВП єврозони становитиме 1,0% у 2025 році та 1,2% у 2026 році, оскільки зростаюча невизначеність стримує зростання.

Прогнозується, що зростання в Китаї сповільниться з 4,8% цього року до 4,4% у 2026 році.

Інфляційний тиск зберігається в багатьох економіках, при цьому загальна інфляція нещодавно знову зросла у все більшій частці економік. Інфляція цін на послуги залишається високою, із середнім показником 3,6% в економіках ОЕСP.

За прогнозами, у 2025-26 роках інфляція буде вищою, ніж очікувалося раніше, хоча все ще буде помірною в міру уповільнення економічного зростання. Прогнозується, що загальна інфляція знизиться з 3,8% у 2025 році до 3,2% у 2026 році в економіках G20.

Прогноз ОЕСP

Як зазначили в ОЕСP, високий рівень геополітичної та політичної невизначеності наразі несе з собою суттєві ризики для базових прогнозів. Одним із можливих ризиків є ескалація заходів з обмеження торгівлі.

Cвітовий обсяг виробництва може впасти приблизно на 0,3% до третього року, а світова інфляція може зрости на 0,4 відсоткових пункти на рік у середньому за перші три роки.

ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) — це міжнародна організація, яка об'єднує 38 країн, що прагнуть розвитку економіки, підвищення рівня життя і стабільності світової торгівлі.

До організації входять економічно розвинені країни, включно зі США, Канадою, Німеччиною, Францією, Великою Британією, Японією та іншими. Штаб-квартира розташована в Парижі, Франція. ОЕСР публікує звіти, проводить дослідження і консультує уряди з питань економічної політики.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?