Як вплинуть торгові війни Трампа на світову економіку — прогноз експертів

Зростання світового ВВП сповільниться з 3,2% у 2024 році до 3,1% у 2025 році та 3,0% у 2026 році. Це станеться через вищі торгівельні бар'єри в кількох економіках G20 і зростаючу політичну невизначеність, що впливає на інвестиції та витрати домогосподарств.

Торгові війни Трампа негативно вплинуть на економіку світу

Це прогнозує Організація економічного співробітництва та розвитку ОЕСP.

Так, річне реальне зростання ВВП у Сполучених Штатах сповільниться з дуже високих нещодавніх темпів до 2,2% у 2025 році та 1,6% у 2026 році.

Очікується, що реальне зростання ВВП єврозони становитиме 1,0% у 2025 році та 1,2% у 2026 році, оскільки зростаюча невизначеність стримує зростання.

Прогнозується, що зростання в Китаї сповільниться з 4,8% цього року до 4,4% у 2026 році.

Інфляційний тиск зберігається в багатьох економіках, при цьому загальна інфляція нещодавно знову зросла у все більшій частці економік. Інфляція цін на послуги залишається високою, із середнім показником 3,6% в економіках ОЕСP.

За прогнозами, у 2025-26 роках інфляція буде вищою, ніж очікувалося раніше, хоча все ще буде помірною в міру уповільнення економічного зростання. Прогнозується, що загальна інфляція знизиться з 3,8% у 2025 році до 3,2% у 2026 році в економіках G20. Поширити

Прогноз ОЕСP

Як зазначили в ОЕСP, високий рівень геополітичної та політичної невизначеності наразі несе з собою суттєві ризики для базових прогнозів. Одним із можливих ризиків є ескалація заходів з обмеження торгівлі.

Cвітовий обсяг виробництва може впасти приблизно на 0,3% до третього року, а світова інфляція може зрости на 0,4 відсоткових пункти на рік у середньому за перші три роки.

ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) — це міжнародна організація, яка об'єднує 38 країн, що прагнуть розвитку економіки, підвищення рівня життя і стабільності світової торгівлі.