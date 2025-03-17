Як вплинуть торгові війни Трампа на світову економіку — прогноз експертів

Зростання світового ВВП сповільниться з 3,2% у 2024 році до 3,1% у 2025 році та 3,0% у 2026 році. Це станеться через вищі торгівельні бар'єри в кількох економіках G20 і зростаючу політичну невизначеність, що впливає на інвестиції та витрати домогосподарств.
Головні тези:
- Прогнозується зменшення світового ВВП та сповільнення економічного зростання через торгові війни Трампа.
- Інфляція в країнах ОЕСР лишається на високому рівні, очікується подальше зростання відповідно до прогнозів.
- Організація економічного співробітництва та розвитку вказує на значні ризики для світової економіки у зв'язку з політичною невизначеністю.
Торгові війни Трампа негативно вплинуть на економіку світу
Це прогнозує Організація економічного співробітництва та розвитку ОЕСP.
Так, річне реальне зростання ВВП у Сполучених Штатах сповільниться з дуже високих нещодавніх темпів до 2,2% у 2025 році та 1,6% у 2026 році.
Очікується, що реальне зростання ВВП єврозони становитиме 1,0% у 2025 році та 1,2% у 2026 році, оскільки зростаюча невизначеність стримує зростання.
Прогнозується, що зростання в Китаї сповільниться з 4,8% цього року до 4,4% у 2026 році.
Інфляційний тиск зберігається в багатьох економіках, при цьому загальна інфляція нещодавно знову зросла у все більшій частці економік. Інфляція цін на послуги залишається високою, із середнім показником 3,6% в економіках ОЕСP.
Як зазначили в ОЕСP, високий рівень геополітичної та політичної невизначеності наразі несе з собою суттєві ризики для базових прогнозів. Одним із можливих ризиків є ескалація заходів з обмеження торгівлі.
Cвітовий обсяг виробництва може впасти приблизно на 0,3% до третього року, а світова інфляція може зрости на 0,4 відсоткових пункти на рік у середньому за перші три роки.
ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) — це міжнародна організація, яка об'єднує 38 країн, що прагнуть розвитку економіки, підвищення рівня життя і стабільності світової торгівлі.
До організації входять економічно розвинені країни, включно зі США, Канадою, Німеччиною, Францією, Великою Британією, Японією та іншими. Штаб-квартира розташована в Парижі, Франція. ОЕСР публікує звіти, проводить дослідження і консультує уряди з питань економічної політики.