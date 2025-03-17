Как повлияют торговые войны Трампа на мировую экономику — прогноз экспертов

Рост мирового ВВП замедлится с 3,2% в 2024 году до 3,1% в 2025 году и 3,0% в 2026 году. Это произойдет из-за более высоких торговых барьеров в нескольких экономиках G20 и растущей политической неопределенности, влияющей на инвестиции и расходы домохозяйств.
Главные тезисы
- Прогнозируется замедление роста мирового ВВП из-за торговых войн Трампа и политической неопределенности.
- Инфляция в странах ОЭСР остается на высоком уровне, что приведет к дальнейшему росту.
- Организация экономического сотрудничества и развития указывает на серьезные риски для мировой экономики из-за политической неопределенности.
Торговые войны Трампа негативно повлияют на экономику мира
Это предсказывает Организация экономического сотрудничества и развития ОЭСP.
Так, годовой реальный рост ВВП в Соединенных Штатах замедлится с очень высоких недавних темпов до 2,2% в 2025 году и 1,6% в 2026 году.
Ожидается, что реальный рост ВВП еврозоны будет составлять 1,0% в 2025 году и 1,2% в 2026 году, поскольку растущая неопределенность сдерживает рост.
Прогнозируется, что рост в Китае замедлится с 4,8% в текущем году до 4,4% в 2026 году.
Инфляционное давление сохраняется во многих экономиках, при этом общая инфляция недавно снова возросла во все большей доле экономик. Инфляция цен на услуги остается высокой со средним показателем 3,6% в экономиках ОЭСP.
Как отметили в ОЭСP, высокий уровень геополитической и политической неопределенности несет с собой существенные риски для базовых прогнозов. Одним из возможных рисков является эскалация мер по ограничению торговли.
Мировой объем производства может упасть примерно на 0,3% к третьему году, а мировая инфляция может возрасти на 0,4 процентных пункта в год в среднем за первые три года.
ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) — это международная организация, объединяющая 38 стран, стремящихся к развитию экономики, повышению уровня жизни и стабильности мировой торговли.
В организацию входят экономически развитые страны, включая США, Канаду, Германию, Францию, Великобританию, Японию и другие. Штаб-квартира находится в Париже, Франция. ОЭСР публикует отчеты, проводит исследования и консультирует правительства по экономической политике.