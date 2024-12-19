Як зробити оборонні закупівлі прозорими — Мітрохін

Україна продовжує свою боротьбу за свободу і незалежність, але навіть у випадку перемирʼя або миру питання якісного і своєчасного забезпечення збройних сил не буде знято з порядку денного. А поки війна триває, процес забезпечення армії має вдосконалюватися.
Головні тези:
- Локалізація постачань українського товару сприяє створенню робочих місць та підтримує вищу якість продукції.
- Прозорість та контроль у закупівлях є важливими для запобігання зловживанням та ефективного використання бюджетних коштів.
- Стандартизація і стабілізація вимог до товарів та послуг сприятимуть підвищенню якості постачань національним виробникам.
- Розширення правил бронювання та консультації з бізнесом допоможуть стабілізувати роботу в галузі оборонних закупівель.
- Вирішення ключових викликів у сфері оборонних закупівель сприятиме підвищенню обороноздатності країни, розвитку та зменшенню залежності від імпорту.
Як це зробити, у своїй колонці пояснив підприємець, власник компанії МІК Олег Мітрохін.
Бізнесмен пише, що забезпечення сил оборони залежить від відповіді на 5 ключових викликів на 2025 рік.
Впровадження і розширення застосування локалізації. Бо саме постачання українського товару забезпечує робочі місця, податки, вищу якість.
Вчасне планування закупівель. Зараз не 2022 рік, нагадує підприємець, і держава розуміє обсяги необхідних товарів і послуг. Тому у відсутності завчасного планування немає виправдань.
Прозорість і контроль. Спрощені процедури, які були впроваджені під час війни, створюють можливості для зловживань. Тому треба повертати повноцінну процедуру торгів, відновлювати роль Антимонопольного комітету.
Стандартизація і стабілізація вимог. На думку Мітрохіна, доцільно встановити пряму заборону змінювати технічні вимоги та специфікації протягом бюджетного року.
Впровадження зрозумілих правил бронювання. У потребі мобілізації ніхто не має сумніву. Але правила мають бути стабілізовані, а не змінюватися раз на 3-6 місяців.
Вирішення ключових викликів дозволить значно підвищити якість постачань і забезпечить стабільну роботу національного виробника. Це посилить обороноздатність країни та стимулюватиме економічний розвиток, створення нових робочих місць і наповнення бюджету, а також зменшить залежність від імпорту, — резюмує підприємець.
Олег Мітрохін — бізнесмен, власник компанії МІК. Компанія МІК — провідний український виробник спецодягу для різних галузей, зокрема для промисловості, будівництва та сфери безпеки.