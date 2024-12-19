Як зробити оборонні закупівлі прозорими — Мітрохін

Україна продовжує свою боротьбу за свободу і незалежність, але навіть у випадку перемирʼя або миру питання якісного і своєчасного забезпечення збройних сил не буде знято з порядку денного. А поки війна триває, процес забезпечення армії має вдосконалюватися.

Як це зробити, у своїй колонці пояснив підприємець, власник компанії МІК Олег Мітрохін.

Бізнесмен пише, що забезпечення сил оборони залежить від відповіді на 5 ключових викликів на 2025 рік.

Впровадження і розширення застосування локалізації. Бо саме постачання українського товару забезпечує робочі місця, податки, вищу якість.

Вчасне планування закупівель. Зараз не 2022 рік, нагадує підприємець, і держава розуміє обсяги необхідних товарів і послуг. Тому у відсутності завчасного планування немає виправдань.

Прозорість і контроль. Спрощені процедури, які були впроваджені під час війни, створюють можливості для зловживань. Тому треба повертати повноцінну процедуру торгів, відновлювати роль Антимонопольного комітету.

Стандартизація і стабілізація вимог. На думку Мітрохіна, доцільно встановити пряму заборону змінювати технічні вимоги та специфікації протягом бюджетного року.

Впровадження зрозумілих правил бронювання. У потребі мобілізації ніхто не має сумніву. Але правила мають бути стабілізовані, а не змінюватися раз на 3-6 місяців.

Для більш ефективної роботи планування та зміни політики закупівель мають передбачати консультації з бізнесом, ключовими асоціаціями, такими як Федерація роботодавців України, Спілка українських підприємців тощо. Цього, на жаль, системно не відбувається. Олег Мітрохін Власник компанії МІК

Вирішення ключових викликів дозволить значно підвищити якість постачань і забезпечить стабільну роботу національного виробника. Це посилить обороноздатність країни та стимулюватиме економічний розвиток, створення нових робочих місць і наповнення бюджету, а також зменшить залежність від імпорту, — резюмує підприємець.