Як зробити оборонні закупівлі прозорими — Мітрохін
Категорія
Економіка
Дата публікації

Як зробити оборонні закупівлі прозорими — Мітрохін

Як зробити оборонні закупівлі прозорими — Мітрохін
Джерело:  Цензор.НЕТ

Україна продовжує свою боротьбу за свободу і незалежність, але навіть у випадку перемирʼя або миру питання якісного і своєчасного забезпечення збройних сил не буде знято з порядку денного. А поки війна триває, процес забезпечення армії має вдосконалюватися.

Головні тези:

  • Локалізація постачань українського товару сприяє створенню робочих місць та підтримує вищу якість продукції.
  • Прозорість та контроль у закупівлях є важливими для запобігання зловживанням та ефективного використання бюджетних коштів.
  • Стандартизація і стабілізація вимог до товарів та послуг сприятимуть підвищенню якості постачань національним виробникам.
  • Розширення правил бронювання та консультації з бізнесом допоможуть стабілізувати роботу в галузі оборонних закупівель.
  • Вирішення ключових викликів у сфері оборонних закупівель сприятиме підвищенню обороноздатності країни, розвитку та зменшенню залежності від імпорту.

Як це зробити, у своїй колонці пояснив підприємець, власник компанії МІК Олег Мітрохін. 

Бізнесмен пише, що забезпечення сил оборони залежить від відповіді на 5 ключових викликів на 2025 рік. 

  • Впровадження і розширення застосування локалізації. Бо саме постачання українського товару забезпечує робочі місця, податки, вищу якість. 

  • Вчасне планування закупівель. Зараз не 2022 рік, нагадує підприємець, і держава розуміє обсяги необхідних товарів і послуг. Тому у відсутності завчасного планування немає виправдань. 

  • Прозорість і контроль. Спрощені процедури, які були впроваджені під час війни, створюють можливості для зловживань. Тому треба повертати повноцінну процедуру торгів, відновлювати роль Антимонопольного комітету. 

  • Стандартизація і стабілізація вимог. На думку Мітрохіна, доцільно встановити пряму заборону змінювати технічні вимоги та специфікації протягом бюджетного року. 

  • Впровадження зрозумілих правил бронювання. У потребі мобілізації ніхто не має сумніву. Але правила мають бути стабілізовані, а не змінюватися раз на 3-6 місяців.

Для більш ефективної роботи планування та зміни політики закупівель мають передбачати консультації з бізнесом, ключовими асоціаціями, такими як Федерація роботодавців України, Спілка українських підприємців тощо. Цього, на жаль, системно не відбувається.

Олег Мітрохін

Олег Мітрохін

Власник компанії МІК

Вирішення ключових викликів дозволить значно підвищити якість постачань і забезпечить стабільну роботу національного виробника. Це посилить обороноздатність країни та стимулюватиме економічний розвиток, створення нових робочих місць і наповнення бюджету, а також зменшить залежність від імпорту, — резюмує підприємець. 

Олег Мітрохін — бізнесмен, власник компанії МІК. Компанія МІК — провідний український виробник спецодягу для різних галузей, зокрема для промисловості, будівництва та сфери безпеки. 

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